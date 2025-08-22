Ντίογκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα μαϊμού «στη μνήμη του» - Εισέπραξαν 56.000 ευρώ

Ένας ιστότοπος για ένα ίδρυμα που ισχυρίζεται ότι δημιουργήθηκε στη μνήμη του Ντίογκο Ζότα, (Diogo Jota) καταργήθηκε μετά από ισχυρισμούς ότι δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά του ή τη Λίβερπουλ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ζότα και ο αδελφός του έχασαν τραγικά τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Ιούλιο, λίγες μόνο ημέρες μετά το γάμο του ποδοσφαιριστή με τη μακροχρόνια σύντροφό του Ρούτε Καρντόσο.

Το Ίδρυμα Diogo Jota δέχεται δωρεές μέσω της ιστοσελίδας diogojotafoundation.org, η οποία δημιουργήθηκε τρεις ημέρες μετά το θάνατό του και, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, έχει συγκεντρώσει 47.715 λίρες, σε ευρώ 55.827, μέχρι τις 21 Αυγούστου. Κατά την αναζήτηση του ονόματος του domain εμφανίζεται μια οθόνη προστασίας της ιδιωτικότητας μέσω του «namecheaphosting».

Ο ιστότοπος δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με τη Λίβερπουλ ή την οικογένεια του Ζότα. Η Λίβερπουλ δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι τόσο ο σύλλογος όσο και η οικογένεια δεν γνωρίζουν τίποτα για το ίδρυμα ή τον ιστότοπο.

Σήμερα το πρωί 22 Αυγούστου, ο ιστότοπος φαίνεται να μην είναι πλέον ενεργός, με τους χρήστες να ανακατευθύνονται σε έναν ιστότοπο φιλοξενίας domain.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων επιβεβαίωσε επίσης ότι το ίδρυμα δεν έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής. Μαζί με τη Λίβερπουλ, ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης τα λογότυπα της Unicef, της Allianz και της Πορτογαλικής Πλατφόρμας ΜΚΟ για την Ανάπτυξη, και τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις έχουν επιβεβαιώσει ότι δεν συνεργάζονται με το ίδρυμα.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ήδη τον περασμένο μήνα ότι το Ίδρυμα LFC «δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ποδοσφαίρου για νέους με το όνομα του Diogo». Ο σύλλογος πρόσθεσε επίσης: «Εάν οι οπαδοί επιθυμούν να τιμήσουν τον Diogo με την εκτύπωση του «Diogo J. 20» στο πίσω μέρος της φανέλας τους στα επίσημα καταστήματα του συλλόγου ή μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όλα τα κέρδη θα διατεθούν στο Ίδρυμα LFC».

Σε δήλωση της Allianz UK αναφέρεται: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχουμε καμία συνεργασία και ότι το λογότυπό μας δεν θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρακολουθούμε την παράνομη χρήση της επωνυμίας μας και λαμβάνουμε μέτρα για να κλείσουμε τον ιστότοπο μέσω των αρμόδιων αρχών. Η κατάχρηση επωνυμιών είναι ένα διαρκές πρόβλημα στον ψηφιακό κόσμο και οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να προσθέσουν αναγνωρισμένες επωνυμίες στους ψεύτικους ιστότοπούς τους για να εξαπατήσουν το κοινό».

