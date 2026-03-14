Ντόμινο εξελίξεων: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή «παγώνει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε πως η κρίση στη Μέση Ανατολή αναβάλλει τις τριμερείς συνομιλίες. Η άρνηση της Ρωσίας και οι νέες επιλογές.

Ουκρανία-Βολοντίμιρ-Ζελένσκι
O Βολοντίμιρ Ζελένσκι | x.com/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που έχει μπει στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από πολλά ουκρανικά μμε αφού ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στη Γαλλία, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να φύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία.

