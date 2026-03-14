Ντόμινο εξελίξεων: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή «παγώνει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που έχει μπει στον πέμπτο χρόνο του.
Ο Ζελένσκι, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από πολλά ουκρανικά μμε αφού ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στη Γαλλία, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να φύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία.
- Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 25χρονος που είχε ταυτοποιηθεί - Τα πρώτα του λόγια
- Ο Λαφαζάνης με τον Χαμενεΐ και το πρόβλημα του να μην μπορούμε να πιστέψουμε πια στα μάτια μας
- Μια αναμενόμενη διαγραφή
- Χαιρετά σιγά σιγά για να γεννήσει η Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αποχωρεί και ποιος θα την αντικαταστήσει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.