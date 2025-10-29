Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν κινδυνεύει η εκεχειρία - Οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν ως όφειλαν»

Αν και ο Μπανιαμίν Νετανιάχου παραβίασε την εκεχειρία ως απάντηση σε επίθεση που έγινε σύμφωνα με τα λεγόμενα του, από τη Χαμάς εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στη Ράφα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως δεν κινδυνεύει η ειρηνευτική σύμφωνια.

Σε δηλώσεις του σήμερα (29/10) ανέφερε: «Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε.

Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».