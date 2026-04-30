Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: «Βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα αποκαλούσαν πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ότι μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος, ότι «βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα αποκαλούσαν πόλεμο», αναφερόμενος στην ένταση με το Ιράν.

Όπως υποστήριξε, οι δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν πληγεί σημαντικά, αναφέροντας ότι η παραγωγή drones έχει μειωθεί περίπου κατά 82% και των πυραύλων σχεδόν κατά 90%, ενώ –όπως είπε– μεγάλος αριθμός πυραύλων έχει ήδη εξουδετερωθεί, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις «εντυπωσιακές».

Αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν γνωρίζει τι συζητείται πέρα από εμένα και λίγους ακόμη», προσθέτοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί έντονα την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε και στην πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι, παρά την ένταση, η αγορά κατέγραψε νέο υψηλό και ο δείκτης S&P 500 κινήθηκε ανοδικά.

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του Ιράν στο επόμενο Μουντιάλ, ο Τραμπ ανέφερε πως, εφόσον το επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, δεν έχει αντίρρηση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης

Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως για την πορεία των συνομιλιών, λέγοντας ότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς διαπραγματεύεται κάθε πλευρά και ποιοι λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Σε ερώτηση για πιθανή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί… μπορεί και να χρειαστεί».