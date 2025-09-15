Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κηρύξω την Ουάσινγκτον σε κατάσταση Εθνικής Έκτακτης Ανάγκης»

Μετά από εβδομάδες επεισοδίων στην Ουάσινγκτον για τους χιλιάδες στρατιώτες στους δρόμους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (15/09) ότι θα την κηρύξει σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Μάλιστα δήλωσε ότι θα την θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αφού η δήμαρχος Μιούριελ Μπόουζερ δήλωσε ότι η αστυνομία της δεν θα συνεργαστεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Το ζήτημα είναι η παροχή πληροφοριών για άτομα που διαμένουν ή εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απειλή του Τραμπ έρχεται να προστεθεί σε μια κίνηση που οι επικριτές έχουν θεωρήσει ομοσπονδιακή υπέρβαση, με περισσότερους από 2.000 στρατιώτες να περιπολούν την πόλη.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους αυτόν τον μήνα για την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ τον Αύγουστο για την «αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας», αφού χαρακτήρισαν την εγκληματικότητα ως μάστιγα της πρωτεύουσας.

«Σε λίγες μόνο εβδομάδες. Το «μέρος» ακμάζει απόλυτα... για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά κανένα έγκλημα», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το γραφείο του Μπάουζερ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του Τραμπ.

Νωρίτερα, είχε θέσει το μητροπολιτικό αστυνομικό τμήμα υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο και είχε στείλει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων μελών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, για να αστυνομεύουν τους δρόμους. Δεν είναι σαφές πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή τους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους «Ριζοσπαστικούς Αριστερούς Δημοκρατικούς» ότι άσκησαν πιέσεις στον Μπάουζερ να ενημερώσει την κυβέρνηση για τη μη συνεργασία με την ICE, προσθέτοντας ότι εάν η αστυνομία σταματούσε τη συνεργασία με την ICE, «το έγκλημα θα επέστρεφε με ορμή».

Μάλιστα πρόσθεσε: «Προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, μην ανησυχείτε είμαι μαζί σας και δεν θα επιστρέψω να συμβεί αυτό. Θα κηρύξω Εθνική Έκτακτη Ανάγκη και θα ομοσπονδιοποιήσω, εάν χρειαστεί!!!»

Η Μπάουζερ, η οποία είχε προηγουμένως επαινέσει την αύξηση των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου από τον Τραμπ, η οποία οδήγησε σε απότομη μείωση της εγκληματικότητας, υπέγραψε νωρίτερα εντολή για τον συντονισμό της πόλης με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Εθνοφρουρά χρησιμεύει ως πολιτοφυλακή που λογοδοτεί στους κυβερνήτες των 50 πολιτειών, εκτός από τις περιπτώσεις που καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία.

