Ντουμπάι: Ακυρώθηκε η πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους

Σε ακύρωση της πτήσης μέχρι νεοτέρας που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα (16/03) το απόγευμα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους, προχώρησε η αεροπορική εταιρεία.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr από το Ντουμπάι, δεν είναι ακόμα γνωστό πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση για τους δεκάδες Έλληνες, που έχουν εγκλωβιστεί.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο» και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.