Ντουμπάι: Εκρήξεις και τραυματίες στον πολυτελή προορισμό Παλμ Τζουμέιρα

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι «σημειώθηκε ένα περιστατικό σε κτίριο στην περιοχή Palm Jumeirah» το Σάββατο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πυρκαγιά που προκλήθηκε έχει πλέον «τεθεί υπό έλεγχο».
Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί προηγούμενη αναφορά αυτόπτη μάρτυρα, συνοδευόμενη από εικόνα που έδειχνε καπνό στην περιοχή, αφού ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε εξαπολυθεί επίθεση εναντίον του Ντουμπάι.
Δεν είναι σαφές ποιος ακριβώς είναι ο στόχος του Ιράν, ωστόσο στη χώρα υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία.
Το Palm Jumeirah είναι ένα τεχνητό αρχιπέλαγος, γνωστό για τα πολυτελή ξενοδοχεία του.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι αναχαίτισε ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Πρακτορείου Ειδήσεων των Εμιράτων, τα οποία επικαλείται το Reuters.
- Μαρία Καρυστιανού: Γιατί δεν μίλησε στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη - «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»
- Ισραηλινά ΜΜΕ: Αναφορές ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός
- Η μοναδική αγνοούμενη των Τεμπών: Πώς «μπάζωσαν» την ιστορία της Εριέττας Μόλχο
- Καταγγελία Θοδωρή Ελευθεριάδη: «Οι αστυνομικοί με απείλησαν με προσαγωγή ενώ γνωρίζουν ποιος είμαι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.