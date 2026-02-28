Ντουμπάι: Εκρήξεις και τραυματίες στον πολυτελή προορισμό Παλμ Τζουμέιρα

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι «σημειώθηκε ένα περιστατικό σε κτίριο στην περιοχή Palm Jumeirah» το Σάββατο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πυρκαγιά που προκλήθηκε έχει πλέον «τεθεί υπό έλεγχο».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί προηγούμενη αναφορά αυτόπτη μάρτυρα, συνοδευόμενη από εικόνα που έδειχνε καπνό στην περιοχή, αφού ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε εξαπολυθεί επίθεση εναντίον του Ντουμπάι.

An Iranian attack hit the "Palm Hotel & Resort" in Dubai.



Faytuks Network Geolocation: 25.11042, 55.14066 pic.twitter.com/MOlbxk0x5N — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 28, 2026

🚨🇮🇷🇦🇪 Palm Jumeirah, Dubai just got hit.



One of the most recognizable man-made structures on earth. Luxury hotels. Thousands of residents. Global icon.



Iran just struck a tourist destination. This is no longer about military targets.pic.twitter.com/yplJvIwn04 https://t.co/6zMqAsKNyu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 28, 2026

Δεν είναι σαφές ποιος ακριβώς είναι ο στόχος του Ιράν, ωστόσο στη χώρα υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Το Palm Jumeirah είναι ένα τεχνητό αρχιπέλαγος, γνωστό για τα πολυτελή ξενοδοχεία του.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι αναχαίτισε ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Πρακτορείου Ειδήσεων των Εμιράτων, τα οποία επικαλείται το Reuters.

