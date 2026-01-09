Νύχτα κόλασης στην Ουκρανία: Ρωσικά χτυπήματα σε Κίεβο και Λβιβ

Εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να κάνει λόγο για μπαράζ αεροπορικών επιδρομών.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρει πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) της Ρωσίας έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κίεβου, όπου αναφέρθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει σε κτίρια κατοικιών που επλήγησαν, αναφέρει ο δήμαρχος Κλίτσκο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύτουσας.

«Δύο νεκροί στην πρωτεύουσα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τρεις εξ αυτών δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», αναφέρει ο Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για ρωσική πυραυλική επίθεση, πιθανολογώντας ότι πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.