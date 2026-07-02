Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Μπαράζ επιθέσεων από ρωσικά drones και πυραύλους

Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο, όπου ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.

Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε ότι πλησίαζαν το Κίεβο ρωσικοί πύραυλοι.

Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.