Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Μπαράζ επιθέσεων από ρωσικά drones και πυραύλους

Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο, όπου ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.
Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε ότι πλησίαζαν το Κίεβο ρωσικοί πύραυλοι.
Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.
Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.
- Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση
- Η Τούνη ανεμίζει τα 500ευρα σε πισίνα στο Μπαλί και κάνει τον Λιάγκα να ξεσπά: «Ντρέπεται και η ντροπή»
- Πετράλωνα: «Άστεγοι» και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση
- Δώρα Χρυσικού: «Εγώ δούλευα με καρκίνο και ο άλλος καθόταν στον καναπέ» - Τι είπε για τον πρώην της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.