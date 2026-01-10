Τραμπ: «Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία - Οι ΗΠΑ έτοιμες να βοηθήσουν»

Μήνυμα για τις μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν απευθύνει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει: «Το Ιράν κοιτάζει προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Ιράν: Οι αρχές είναι ενδεχόμενο να εντείνουν την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ιράν άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία “κόκκινη γραμμή” μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.