Ο Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στο Πακιστάν - Η ατζέντα και ο επόμενος σταθμός

Στο Ισλαμαμπάντ για νέες συνομιλίες επέστρεψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετά την επίσκεψή του στο Ομάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί | AP
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για νέες συνομιλίες, αφού πρώτα επισκέφθηκε το Ομάν όπου συνομίλησε με τον ηγέτη της χώρας Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών να προτείνει την θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας γύρισε πίσω στο Πακιστάν, μετά από «εποικοδομητικές», όπως τις χαρακτήρισε, συνομιλίες με Πακιστανούς αξιωματούχους. Επόμενη στάση του υπουργού Εξωτερικών είναι η Μόσχα.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες το ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

Το Ιράν «πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

