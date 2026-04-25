Γιατί ο Τραμπ ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του στο Πακιστάν - «Δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου»

Η αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να ματαιώσει τελευταία στιγμή το προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του, ήταν ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι τα αμερικανικά κριτήρια, ώστε να πουν το «ναι» σε έναν ακόμη γύρο συνομιλιών για την λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως αναφέρει ανάλυση του CNN, αναζητούσαν δύο πράγματα από το Ιράν τις τελευταίες 14 ημέρες, από τότε που η τελευταία σειρά μαραθωνίων διαπραγματεύσεων έληξε χωρίς συμφωνία:

Μια διαπραγματευτική πρόταση που να αντιμετώπιζε τις κόκκινες γραμμές του Τραμπ για το πυρηνικό του πρόγραμμα

για το Μια πιο σαφή εικόνα από την Τεχεράνη για το ποιος είναι υπεύθυνος.

Πριν από μία ημέρα, υπήρξαν σημάδια ότι ίσως υπήρξε κίνηση. «Σίγουρα έχουμε δει κάποια πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε η γραμματέας Τύπου Καρολίν Λίβιτ στον Λευκό Οίκο χθες. Ωστόσο, η όποια πρόοδος του δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση να επαρκεί.

Ο Τραμπ αποφάσισε να ακυρώσει το ταξίδι περίπου μία ώρα αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, όπου ενημέρωνε τους Πακιστανούς αξιωματούχους για την τελευταία πρόταση του Ιράν.

Γιατί ο Τραμπ ακύρωσε την αποστολή των Αμερικανών απεσταλμένων στο Πακιστάν

Ο Τραμπ άφησε αιχμές ότι ένας βασικός λόγος για την ματαίωση του ταξιδιού ήταν μια ανάλυση κόστους-οφέλους, συγκρίνοντας τη διάρκεια της πτήσης (τουλάχιστον 17 ώρες) με την ελάχιστη πιθανότητα μιας δραματικής εξέλιξης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι διαφωνίες ανάμεσα σε μετριοπαθείς και σκληροπυρηνικούς εντός του ιρανικού καθεστώτος εμποδίζουν την ικανότητα της Τεχεράνης να οργανωθεί γύρω από μια διαπραγματευτική θέση.

«Υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση εντός της ηγεσίας τους», έγραψε ο Τραμπ, σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών», πρόσθεσε.

Έτσι ΗΠΑ και Ιράν βρέθηκαν πάλι χωρίς συμφωνία, ούτε καν ένδειξη ότι κινούνται προς μια συμφωνία. Ο Τραμπ επιμένει ότι αυτό είναι πρόβλημα του Ιράν, όχι δικό του.

«Δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η απόφαση του δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου:

«Δεν βλέπω το νόημα να τους κάνω να πάρουν μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση (των διαπραγματεύσεων). Είναι υπερβολικά μακριά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Axios, ο οποίος είπε ότι μίλησε μαζί του τηλεφωνικά.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι θα ξαναρχίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι διαπραγματευτικές απαιτήσεις και οι επιφυλάξεις της Τεχεράνης

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν παρουσίασε τις απαιτήσεις του Ιράν και τις επιφυλάξεις του αναφορικά με τις αμερικανικές τοποθετήσεις, καθώς στο Ισλαμαμπάντ πραγματοποιούταν μια νέα προσπάθεια για την λήξη ενός πολέμου που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις παγκόσμιες αγορές.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών ήταν περιορισμένες, ο Αραγτσί πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σαχμπάζ Σαρίφ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, παρουσίασε τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, καθώς και τις επιφυλάξεις της για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, στους Πακιστανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με μια πακιστανική πηγή που συμμετείχε στις συνομιλίες και μίλησε στο Reuters.

Παράλληλα, ο Αραγτσί, σε ανάρτηση στο Telegram, επαίνεσε τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστανού Στρατηγού Ασίμ Μουνίρ, επικεφαλής του πακιστανικού στρατού, μετά από συνάντηση το πρωί.