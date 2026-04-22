Ο άνθρωπος-playmobil του Εσθονικού Κοινοβουλίου: Πώς ο Ράιν Έπλερ «έριξε» το ίντερνετ με ένα κούρεμα

Στον αυστηρό και συχνά μονότονο κόσμο της πολιτικής, σπάνια μια στιλιστική επιλογή καταφέρνει να επισκιάσει την επικαιρότητα. Όμως, ο Εσθονός βουλευτής του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Ράιν Έπλερ, πέτυχε ακριβώς αυτό, και μάλιστα χωρίς να πει ούτε λέξη.

Τις τελευταίες ημέρες, το όνομά του μονοπωλεί τις συζητήσεις στις διαδικτυακές πλατφόρμες, όχι εξαιτίας κάποιας αμφιλεγόμενης νομοθεσίας ή πολιτικής ίντριγκας, αλλά χάρη στο μοναδικό, σχεδόν αρχιτεκτονικά συμμετρικό κούρεμά του.

💇 Hairstyles in the Estonian parliament are a form of modern art in their own right. pic.twitter.com/JsI75xikTS — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

Η γεωμετρική του κουπ, με την απόλυτα ίσια φράντζα και τις αυστηρές γωνίες που μοιάζουν σαν να «κούμπωσαν» στο κεφάλι του, έκανε χιλιάδες χρήστες να τρίβουν τα μάτια τους, συγκρίνοντάς τον απευθείας με τις αγαπημένες φιγούρες των παιδικών μας χρόνων, τα Playmobil.

Η εικόνα του έκανε αστραπιαία τον γύρο του πλανήτη μέσα από πλατφόρμες όπως το X και το Reddit, προκαλώντας φρενίτιδα. Τα σχόλια πήραν φωτιά, τα memes διαδέχονταν το ένα το άλλο, με πολλούς να αναρωτιούνται αρχικά αν πρόκειται για κάποιο καλοφτιαγμένο δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κι όμως, το μαλλί είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Πίσω από αυτή τη viral περσόνα κρύβεται ένας άνθρωπος γεννημένος το 1977 στο Ταλίν, ο οποίος πριν βρεθεί στα βουλευτικά έδρανα και αναλάβει για ένα μικρό διάστημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είχε διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στον επιχειρηματικό χώρο, τις εταιρείες πληροφορικής και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Είτε πρόκειται για μια συνειδητή εκκεντρική δήλωση είτε για μια απλή στιλιστική προτίμηση που τον βόλεψε και μονιμοποιήθηκε, ο Έπλερ απέδειξε περίτρανα πώς ένα απλό χτένισμα μπορεί να «σπάσει» το διαδίκτυο και να κάνει έναν πολιτικό της Βαλτικής το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο του ψηφιακού κόσμου.