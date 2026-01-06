Ένας τζογαδόρος της αγοράς του crypto κέρδισε πάνω από 400.000 ευρώ από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, λίγο πριν ανακοινωθεί επίσημα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν κάποιος επωφελήθηκε από την εσωτερική γνώση της επιχείρησης των ΗΠΑ.

Τα στοιχήματα στην Polymarket, μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα ήταν εκτός εξουσίας μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αυξήθηκαν τις ώρες πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει το Σάββατο ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε συλληφθεί.

Ένας λογαριασμός, ο οποίος εντάχθηκε στην πλατφόρμα τον περασμένο μήνα πέτυχε στοιχήματα σε τέσσερις θέσεις, όλες στη Βενεζουέλα, κερδίζοντας περισσότερα από 436.000 δολάρια από ένα στοίχημα 32.537 δολαρίων.

Σύλληψη Μαδούρο - Ο μεγάλος κερδισμένος

Παραμένει ασαφές ποιος έβαλε το στοίχημα. Ο ανώνυμος λογαριασμός είχε ένα αναγνωριστικό blockchain με γράμματα και αριθμούς, όπως αναφέρει το BBC.

Τα στοιχεία της Polymarket δείχνουν ότι οι χρηματιστές έβαλαν τις πιθανότητες αποχώρησης του Μαδούρο σε μόλις 6,5% το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Αλλά είχαν εκτοξευθεί στο 11% λίγο πριν τα μεσάνυχτα και σημείωσαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, υποδεικνύοντας μια ξαφνική αλλαγή στις τάσεις λίγο πριν ο Τραμπ δημοσιεύσει στο Truth Social ότι ο Μαδούρο βρισκόταν υπό κράτηση στις ΗΠΑ.

Η Polymarket δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Ντένις Κέλεχερ, διευθύνων σύμβουλος της Better Markets, μιας μη κομματικής ομάδας που υποστηρίζει τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση, δήλωσε στον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, CBS: «Αυτό το συγκεκριμένο στοίχημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής που βασίζεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες».

Μια χούφτα άλλοι χρήστες του Polymarket κέρδισαν επίσης δεκάδες χιλιάδες δολάρια από στοιχήματα στη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο βουλευτής Ρίτσι Τόρες, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, κατέθεσε τη Δευτέρα νομοσχέδιο που επιδιώκει να απαγορεύσει στους κυβερνητικούς υπαλλήλους να πραγματοποιούν συναλλαγές σε αγορές προβλέψεων εάν έχουν «ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες» σχετικά με ένα στοίχημα.

Οι αγορές προβλέψεων έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, με εταιρείες όπως η Polymarket και η Kalshi να επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε όλα, από αθλήματα έως πολιτική.