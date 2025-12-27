Ο άνθρωπος που νίκησε τον θάνατο επτά φορές – Mετά κέρδισε το λαχείο

Σε έναν κόσμο όπου η γραμμή ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα συχνά χάνεται, η ιστορία του Φράνο Σέλακ ξεχωρίζει σαν μια από τις πιο απίθανες αφηγήσεις επιβίωσης.

Ένας απλός Κροάτης δάσκαλος μουσικής, που δεν έγινε γνωστός για το έργο του, αλλά για κάτι πολύ πιο παράδοξο: τη σχεδόν υπερφυσική του ικανότητα να ξεφεύγει από τον θάνατο.

Η πρώτη του σύγκρουση με τη μοίρα ήρθε το 1962, όταν το τρένο στο οποίο ταξίδευε εκτροχιάστηκε και βυθίστηκε σε ένα παγωμένο ποτάμι. Δεκαεπτά άνθρωποι χάθηκαν, όμως ο Σέλακ, μισοπαγωμένος και τραυματισμένος, κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι την όχθη.

Έναν χρόνο αργότερα, η μοναδική του πτήση μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η πόρτα του αεροπλάνου άνοιξε στον αέρα και ο Σέλακ εκτινάχθηκε στο κενό - μόνο για να προσγειωθεί σε μια στοίβα από άχυρα, ενώ το αεροσκάφος συνετρίβη σκοτώνοντας δεκαεννέα ανθρώπους.

Και η μοίρα δεν είχε τελειώσει μαζί του. Το 1966, επέζησε από λεωφορείο που έπεσε σε ποτάμι. Το 1970 και το 1973, δύο αυτοκίνητά του τυλίχθηκαν στις φλόγες, αλλά εκείνος βγήκε εγκαίρως. Το 1995 τον χτύπησε αστικό λεωφορείο.

Και το 1996, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με φορτηγό και κατρακύλησε σε χαράδρα, σώθηκε επειδή κρεμάστηκε - κυριολεκτικά - από ένα κλαδί, ενώ το όχημά του συνέχισε την πτώση για 90 μέτρα.

Ύστερα από δεκαετίες που έμοιαζαν με κακογραμμένο σενάριο δράσης, το 2003 η τύχη αποφάσισε να του χαμογελάσει ανοιχτά: σε ηλικία 73 ετών κέρδισε σχεδόν 900.000 ευρώ στο λαχείο. Αγόρασε ένα σπίτι, ένα σκάφος και, λίγα χρόνια αργότερα, χάρισε σχεδόν όλα τα χρήματα σε φίλους και συγγενείς. «Τα λεφτά δεν σημαίνουν τίποτα», έλεγε.

Αυτό που είχε σημασία για εκείνον ήταν η ευγνωμοσύνη - γι’ αυτό και έχτισε ένα μικρό παρεκκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία, πιστεύοντας ότι εκείνη τον είχε προστατεύσει ξανά και ξανά.

Κάποια επεισόδια της ζωής του έχουν αμφισβητηθεί, όπως το αεροπορικό δυστύχημα του 1963, όμως ο θρύλος του Σέλακ παραμένει ζωντανός. Ένα μείγμα τύχης και ατυχίας, πίστης και στατιστικής αδυναμίας, που συνεχίζει να συναρπάζει.

Ο Φράνο Σέλακ πέθανε το 2016, στα 87 του χρόνια. Ήταν πράγματι ο πιο τυχερός άνθρωπος όλων των εποχών; Κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Αλλά σίγουρα έγινε σύμβολο της μυστηριώδους δύναμης της μοίρας.