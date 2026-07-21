Ο Αραγτσί επαινεί την Τουρκία: «Απέτρεψε σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για επιστράτευση Κούρδων»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματαίωση σχεδίου των ΗΠΑ και του Ισραήλ που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετώπου εναντίον της Τεχεράνης, από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις.

«Είχαν σχεδιάσει τη διάλυση του Ιράν. Την τέταρτη ημέρα του πολέμου, ο Τραμπ τηλεφώνησε σε ορισμένους ηγέτες της Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Τηλεφώνησε και μίλησε με τον καθένα ξεχωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τηλεφώνησα στον πρωθυπουργό του Ιράκ και τον προειδοποίησα ότι, αν προέλθει η παραμικρή απειλή εναντίον μας από την Περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, θα αντιδράσουμε. Μην νομίζετε ότι είμαστε απασχολημένοι αλλού» πρόσθεσε και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

Οι περιφερειακές αρχές και ο ίδιος ο Σουντάνι με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα άφηναν ποτέ κάτι τέτοιο να συμβεί. Είπαν: «Τους ελέγχουμε και δεν θα το επιτρέψουμε». Η Τουρκία διαδραμάτισε αποτελεσματικό ρόλο, συνομίλησε με τους Αμερικανούς και υιοθέτησε πολύ σταθερές θέσεις ως προς αυτό».