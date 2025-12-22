Ο Banksy «ξαναχτυπά» μετά το γκράφιτι στα δικαστήρια: Νέο έργο σε κτίριο του Λονδίνου

O Banksy ξεναέκανε την εμφάνιση του στο Λονδίνο, λίγους μήνες αφού έκανε την κίνηση «ματ» έξω από τα δικαστήρια.

Το νέο δημιούργημα του βρετανού καλλιτέχνη, που αυτή τη φορά, εμφανίστηκε σε τοίχο κτιρίου στο Λονδίνο με δύο παιδιά, ξαπλωμένα να κοιτούν ψηλά και το ένα δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό, είναι δημιούργημά του.

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, πρόκειται για τη νέα δημιουργία του μυστηριώδους καλλιτέχνη στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτιρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο. Απεικονίζει δυο παιδιά, ξαπλωμένα ανάσκελα, με χειμωνιάτικα ρούχα και σκούφους, να κοιτούν ψηλά κι ένα εξ αυτών να σηκώνει το χέρι προς τον ουρανό σαν να θέλει να δείξει κάτι στο άλλο.

Ο καλλιτέχνης Banksy, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, υποδηλώνει μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι πρόκειται για δημιούργημά του, αφού κοινοποίησε σχετική φωτογραφία του γκράφιτι. Δεν έκανε το ίδιο, πάντως, για ένα πανομοιότυπο έργο που εμφανίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Με καταγωγή από το Μπρίστολ της Αγγλίας, ο Banksy είναι ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες στον κόσμο, ευρέως γνωστός για γκράφιτι που εκπέμπουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.







