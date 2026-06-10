Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, επιβεβαίωσε την σιβυλλική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, κατά την οποία οι προοπτικές για συμφωνία και πραγματική εκεχειρία με το Ιράν διασκεδάζονται, παρά εξερευνώνται.

Μόλις χθες μοιραστήκαμε την καταμέτρηση που έκανε το CNN, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί τουλάχιστον 37 φορές επικείμενη συμφωνία με την Τεχεράνη, μία τακτική που περισσότερο στοχεύει στον κατευνασμό των αγορών, αλλά και ως πολιτικό κεφάλαιο για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο αντιπρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα πως οι ΗΠΑ είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας που θα θίγει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «μακροπρόθεσμα», αλλά ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα ή μήνες από τώρα.

Ο χρησμός του Βανς: Συμφωνία σίγουρα πριν τις εκλογές

«Αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να πετύχουμε μια συμφωνία που είναι καλή οικονομικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και που πραγματικά θα ασχοληθεί με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όχι μόνο τώρα, όχι μόνο όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος, αλλά μακροπρόθεσμα, σε σημείο που τα παιδιά μου θα μπορούν να λένε όταν θα ενηλικιωθούν: "Το Ιράν δεν πρόκειται να έχει πυρηνικά όπλα"», δήλωσε ο Βανς στον Ρόμπερτ Κόστα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα στο CBS Sunday Morning.

«Αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αλλά έχουμε ακόμα ξύλα να κόψουμε. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Ο Βανς δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε «απολύτως» να επιτευχθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου .

«Νομίζω ότι θα μάθουμε πολλά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», είπε. «Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά η συμφωνία θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί σε μήνες από τώρα».

Ο Πρόεδρος Τραμπ πρότεινε επίσης ένα συντομότερο χρονοδιάγραμμα για μια συμφωνία, λέγοντας νωρίς την Τρίτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στην «τελική τους ευθεία», με μια συμφωνία πιθανή σε «δύο ή τρεις ημέρες».

Αργότερα, ωστόσο, δήλωσε ότι οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα ελικόπτερο Apache που συνετρίβη κοντά στο Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα και δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν .

Τα δύο μέλη του πληρώματος του Apache διασώθηκαν από ένα θαλάσσιο drone στην πρώτη τέτοια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ποτέ από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CBS News. Δεν τραυματίστηκαν στη συντριβή.