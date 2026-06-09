Πόσες φορές έχει πει ο Τραμπ ότι έρχεται συμφωνία με το Ιράν: Παίρνουμε τα μέτρα της «μύτης» του προέδρου

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, λέγοντας τότε ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε μια συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Απριλίου ότι είχαν «προχωρήσει πολύ», αλλά χρειάζονταν δύο εβδομάδες για «να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η Συμφωνία». Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι τιμή μας που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυσή του».

Δεν υπήρξε καμία λύση, βέβαια. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει περάσει τους δύο μήνες από τότε συνεχίζοντας να υπονοεί ότι μια συμφωνία είναι προ των πυλών.

Οι 37 «διαβεβαιώσεις» του Τραμπ

Συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν από την εκεχειρία, έχει κάνει το ίδιο τουλάχιστον 37 φορές. Τόσες φορές έχει πει ευθέως, σε αναρτήσεις, δημόσιες εμφανίσεις και τηλεφωνικές κλήσεις με τα μέσα ενημέρωσης, ότι μια συμφωνία ήταν κοντά ή ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήθελε απεγνωσμένα να την ολοκληρώσει.

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Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό ισχύει περισσότερο σήμερα από ό,τι ήταν στις 7 Απριλίου. Αλλά ο Τραμπ συνεχίζει να το λέει, είτε σε απέλπιδες προσπάθειες να κατευνάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές είτε νομίζοντας ότι μπορεί να το κάνει πραγματικότητα.

Αλλά σαφώς δεν είναι ένας ισχυρισμός που ο κόσμος πρέπει πλέον να παίρνει στα σοβαρά, σχολιάζει το CNN.

Ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One για υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και ανέφερε «σημαντικά σημεία συμφωνίας, θα έλεγα — σχεδόν όλα τα σημεία συμφωνίας».

Την επόμενη μέρα, άρχισε να επαναλαμβάνει το γνωστό ρεφρέν: ότι το Ιράν ήθελε απεγνωσμένα να κλείσει μια συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα το φτάσουμε μέχρι τέλους», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα».

Μέχρι τις 25 Μαρτίου, έγινε γνωστό ότι το Ιράν ήθελε «να κάνει μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα». Στις 26 Μαρτίου, σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ιράν «παρακαλούσε να κάνει μια συμφωνία».

Στις 29 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν προέβλεπε την επίτευξη συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα και απάντησε: «Βλέπω μια συμφωνία με το Ιράν, ναι».

Στις 6 Απριλίου, δήλωσε ότι ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία» πριν από μια οπισθοδρόμηση. Την επόμενη μέρα, ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός, η οποία αρχικά υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σε συμφωνία.

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Μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Απριλίου, δήλωσε στο Fox Business: Νομίζω ότι είναι κοντά στο τέλος, το βλέπω πολύ κοντά στο τέλος».

Τις επόμενες μέρες, ο Τραμπ ουσιαστικά διαβεβαίωσε ότι όλα είχαν καταλήξει:

«Φαίνεται πολύ καλό που θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, και θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις 16 Απριλίου.

Μέχρι τις 17 Απριλίου, ισχυρίστηκε σε τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις ότι το Ιράν είχε «συμφωνήσει σε όλα», ότι «νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή δύο μέρες» και ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές».

Και στις 20 Απριλίου, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, προέβλεψε ότι « όλα θα συμβούν, σχετικά γρήγορα!». Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ευοδώθηκε, το Ιράν εξακολουθούσε να «πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία» στις 30 Απριλίου.

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα πρέπει να αργήσει πολύ...» ισχυρίστηκε στους δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Ο Τραμπ σε αυτό το σημείο απέχει από πυθιακές προβλέψεις του για ένα διάστημα, προτού ανακοινώσει στις 18 Μαΐου ότι αναβάλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις για «δύο ή τρεις ημέρες» κατόπιν αιτήματος χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει πόσο συχνά τέτοιες προβλέψεις είχαν πάει στραβά.

«Υπήρξαν χρονικές περίοδοι όπου σκεφτόμασταν ότι θα πλησιάζαμε σχεδόν σε μια συμφωνία και δεν λειτούργησε», παραδέχτηκε ο Τραμπ, προτού προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό». Δεν ήταν φυσικά διαφορετικό.

«Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Μαΐου σε ένα πικνίκ του Κογκρέσου.

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Μέχρι τις 23 Μαΐου, αντήχησε όσα είχε πει και στις 17 Απριλίου. Είπε ότι η κυβέρνηση «πλησίαζε πολύ περισσότερο» σε μια συμφωνία. Είπε ότι η συμφωνία «είχε αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο διαπραγματεύσεων και υπόκειται σε οριστικοποίηση». Και είπε ότι θα ανακοινωθεί «σύντομα» και ότι οι «τελικές πτυχές» συζητούνται.

Στις 28 Μαΐου, σε μια συνέντευξη με τη νύφη του, Λάρα Τραμπ, τα πράγματα ήταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Και την Κυριακή, διαβεβαίωσε ότι ήταν «πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε συμφωνία», αλλά ότι το Ιράν και το Ισραήλ την έθεταν σε κίνδυνο εμπλεκόμενοι σε παράπλευρη συμπλοκή.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε και στο Axios. «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να καταρρεύσει εξαιτίας αυτών που συμβαίνουν τώρα».

Ήταν τουλάχιστον η τρίτη φορά που ο Τραμπ έλεγε στο Axios ότι μια συμφωνία ήταν επικείμενη. Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια μιας τηλε-συγκέντρωσης υπέρ του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, ο Τραμπ προέβλεψε για άλλη μια φορά μια «ολοκληρωτική νίκη» τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα· θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», είπε ο Τραμπ. Έπειτα πρόσθεσε: «Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα». Ο μετρητής γράφει «37».