Γκρεμίζεται η αυτοκρατορία του Τραμπ: Μόνο ένας στους δέκα Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ σύμμαχο

Η ρήξη στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και της Ευρώπης, είναι γνωστή, και σύμφωνα με νέα έρευνα, πλέον μόνο ένας στους 10 Ευρωπαίους βλέπει τις ΗΠΑ το ως «σύμμαχο».

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το think tank του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) πριν από τις κρίσιμες συνόδους κορυφής της G7 και του ΝΑΤΟ στη Γαλλία και την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, αποκάλυψε «βαθιά ευρωπαϊκή δυσπιστία προς τις ΗΠΑ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Οι λόγοι που οι Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ

Οι ειδικοί αναφέρουν πολύ συγκεκριμένους λόγους που οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πλέον εκτίμηση στο πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου και των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Ανάμεσά τους, η επιθετικότητα του προέδρου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, οι απειλές κατά της Γροιλανδίας, οι δεσμεύσεις για απόσυρση στρατευμάτων από τις ευρωπαϊκές βάσεις και ο σκεπτικισμός για το μέλλον του ΝΑΤΟ οι οποίες είχαν επίσης προκαλέσει έναν αυξανόμενο ευρωπαϊκό πραγματισμό, αναφέρει η έκθεση.

Για να μιλήσουμε με νούμερα, η μελέτη, βασισμένη σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τον Μάιο στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι κατά μέσο όρο μόλις το 11% των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ σύμμαχο.

Αυτό σε σύγκριση με το 16% πριν από έξι μήνες και το 22% τον Νοέμβριο του 2024. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι ΗΠΑ ήταν πλέον «απαραίτητος εταίρος», αν και το 13% του ευρωπαϊκού κοινού δήλωσε ότι θεωρούσε τις ΗΠΑ αντίπαλο και το 12% άμεσο αντίπαλο.

