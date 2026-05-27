Ο βοηθός του Μάθιου Πέρι κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό

Σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Μάθιου Πέρι, καθώς τώρα ο πρώην βοηθός του Kenneth Iwamasa, κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό.

Σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση ομοσπονδιακών εισαγγελέων που εξέτασε το TMZ, ο Iwamasa προσπάθησε να κρύψει αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση ναρκωτικών από τον Πέρι μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του στις 29 Οκτωβρίου 2023 στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Οι εισαγγελείς ζητούν να του επιβληθεί ποινή 41 μηνών, αφού ο βοηθός κατέληξε σε συμφωνία ενοχής τον Αύγουστο του 2024.

Matthew Perry's assistant accused of destroying evidence of actor's ketamine abuse ahead of sentencing https://t.co/mXP3CAYtpj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 26, 2026

Ο ίδιος δήλωσε ένοχος ότι «επανειλημμένα» και «χωρίς ιατρική εκπαίδευση» χορηγούσε μέσω ενέσεων στον ηθοποιό θανατηφόρες ποσότητες κεταμίνης. Αφού ο Πέρι, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του, ο Iwamasa φέρεται να άρχισε να καταστρέφει έντυπα αντίγραφα και ψηφιακά στοιχεία που αφορούσαν τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Iwamasa έδωσε εντολή σε ένα άλλο άτομο να ξεφορτωθεί τις αποδείξεις του δικτύου ατόμων που έστησαν μια αλυσίδα εφοδιασμού ναρκωτικών για προσωπική χρήση του ηθοποιού.

Ο Iwamasa προσπάθησε επίσης να κρύψει ότι είχε χορηγήσει προσωπικά αρκετές ενέσεις κεταμίνης στον Perry, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του. Ισχυρίστηκε επίσης ψευδώς ότι ο Πέρι ήταν υπεύθυνος για την απόκρυψη των μπουκαλιών κεταμίνης στο σπίτι.