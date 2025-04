O CEO του Snapchat έχει μια διαστροφική συνήθεια με τους νέους εργαζόμενους

Κάθε πρώτη φορά είναι δύσκολη αλλά για τον συνιδρυτή και CEO του Snapchat, Evan Spiegel, είναι μια ημέρα που δείχνει πολλά. Γι' αυτό και επιλέγει να δοκιμάζει τους νέους εργαζόμενους με ένα αντισυμβατικό task.

Αν περιμένατε ότι η πρώτη μέρα που θα ξεκινήσατε δουλειά στο Snapchat θα είναι γεμάτη ξεναγήσεις και γνωριμίες με τους νέους σας συναδέλφους, είστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα.

Σε συνέντευξή του στο podcast «The Diary of a CEO», ο Evan Spiegel εξέφρασε τη δική του προσέγγιση στους νέους εργαζόμενους, δηλώνοντας ότι αντί για μια κλασική πρώτη μέρα ρουτίνας με ξεναγήσεις, προτιμά να ρίχνει ταυς νεοσύλλεκτους κατευθείαν στα βαθιά.

Συγκεκριμένα, τους προκαλεί να σκεφτούν και να παρουσιάσουν μια ολοκαίνουργια ιδέα μέσα σε λίγα λεπτά από την πρώτη τους μέρα.

Αυτό το φαινομενικά τρομακτικό task, είναι σκόπιμο όπως εξήγησε, καθώς έχει στόχο να ενσταλάξει μια κουλτούρα δημιουργικότητας, αγκαλιάζοντας συγχρόνως την αποτυχία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότερες ιδέες που παρουσιάζονται από τους νέους την πρώτη τους μέρα, φυσικά δεν είναι εξαιρετικές, αλλά, αυτό είναι μέρος της διαδικασίας.

«Το 99% των ιδεών δεν είναι καλές, αλλά το 1% είναι», σημείωσε ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος του Snapchat. «Πιστεύουμε πραγματικά στη φιλοσοφία ότι ο καλύτερος τρόπος για να έχεις μια καλή ιδέα είναι να έχεις πολλές ιδέες».

«Η άσκηση βοηθά τους ανθρώπους να χτίσουν αυτοπεποίθηση και ψυχική ανθεκτικότητα και λειτουργεί ως μια δραστηριότητα δεσμού για τους εργαζόμενους», κατέληξε.

Ο Evan Spiegel με τη σύζυγό του Miranda Kerr | AP PHOTOS

Snapchat: Το success story του Evan Spiegel

Αμερικανο-γάλλος επιχειρηματίας, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Snap Inc, ο Spiegel πήρε τον τίτλο του νεότερου δισεκατομμυριούχου στον κόσμο το 2015. Παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου στο Otis College of Art and Design στην Καλιφόρνια.

Τον Απρίλιο του 2011, ο Spiegel εμπνεύστηκε μια εφαρμογή με «εφήμερα» μηνύματα ως έργο κατηγορίας σχεδιασμού προϊόντων. Το ίδιο κιόλας έτος, ο Spiegel εργάστηκε με τους συμμαθητές του στο Στάνφορντ, Μπόμπι Μέρφι και Ρέτζι Μπράουν, για να λανσάρουν ένα πρωτότυπο αυτής της ιδέας που ονομάζεται Picaboo, το οποίο αργότερα μετονόμασαν σε Snapchat. Είναι παντρεμένος με το μοντέλο Miranda Kerr.