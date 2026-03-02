Ο δήμαρχος Κουρίου για το Ακρωτήρι στην Κύπρο: «Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα - Περιμένουμε οδηγίες»

Εν μέσω εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κύπρο και ο δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου τοποθετήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μετά την εκκένωση του οικισμού στο Ακρωτήρι.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, αρχικά διαβεβαίωσε ότι έχει μειωθεί η ένταση στο Ακρωτήρι ενώ επεσήμανε ότι οι κάτοικοι έχουν εκκενώσει την περιοχή και περιμένουν εκ νέου ενημέρωση είτε από τις βρετανικές αρχές είτε από την κυπριακή δημοκρατία.

«Στο Ακρωτήρι έχουν ησυχάσει τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε μετά και την τελευταία οδηγία που είχε δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για εκκένωση, τώρα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Αναμένουμε να δούμε στην πορεία της νύχτας πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Διαβάστε επίσης: Στρατηγός του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε με πυραύλους την Κύπρο ώστε να την εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί»

Είναι όλη σε υψηλή ετοιμότητα, απλά πλέον έχει εκκενωθεί σχεδόν όλο το δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου», δήλωσε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι: «Στο δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου ζουν μόνιμα 1.100 κάτοικοι. Οι περισσότεροι έχουν μετακινηθεί προς συγγενικά τους πρόσωπα. Άλλοι έχουν μεταφερθεί προς σχολεία της περιοχής.

Οι ηλικιωμένοι, όσες οικογένειες έχουν μικρά παιδιά και όσα άτομα έχουν κινητικές δυσκολίες έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία».

Αναφορικά με το πώς βιώνουν την έκρυθμη κατάσταση οι Κύπριοι πολίτες και πόσο μάλλον εκείνοι που μένουν κοντά στη βρετανική βάση, ο δήμαρχος ανέφερε: «Ο κόσμος ανησυχεί σίγουρα. Από το 1974 δεν έχουν ακουστεί ξανά σειρήνες του πολέμου τόσο κοντά και με τόσο άμεση απειλή προς την πατρίδα μας. Αυτό που έγινε εχθές και σήμερα το μεσημέρι σε κάποια φάση όπου σήμανε συναγερμός αντιλαμβάνεστε ότι δεν αφήνει κανέναν χωρίς να ανησυχεί.

Επομένως όλοι είναι σε φάση ετοιμότητας. Περιμένουν οδηγίες είτε από τις βρετανικές αρχές είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία για το πώς ενδεχομένως θα ενεργήσουν για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και την ασφάλειά τους».

