Ο Έλληνας που φτιάχνει το ουίσκι των Peaky Blinders

Η επιτυχημένη σειρά Peaky Blinders κυκλοφόρησε επίσημα το δικό της ουίσκι! Το νέο μπέρμπον που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Barrel Global, με επικεφαλής της τον Ελληνο-σκωτζέζο Τζορτζ Κουτσάκης, διηγείται την ιστορία της συμμορίας του Μπέρμιγχαμ στο απόηχο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το Forbes, η απόσταξη έγινε στην Green River Distilling, συνδέοντας στοιχεία από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης και τις ιρλανδικές ρίζες της οικογένειας Σέλμπι.

