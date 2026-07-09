Ο Έλον Μασκ είπε «κερατά» τον Τομ Χόλαντ για τη «woke» Οδύσσεια - Και μάλλον έκραξε λάθος άνθρωπο

Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο X με πρωταγωνιστή τον Έλον Μασκ, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί με χυδαίο τρόπο στον Τομ Χόλαντ.

Η αφορμή; Η δημόσια υπεράσπιση της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» δια χειρός Κρίστοφερ Νόλαν από τον ιστορικό, μια ταινία που έχει ήδη διχάσει έντονα τους χρήστες των social media.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας απάντησε σε ανάρτηση του Χόλαντ με ένα σχόλιο που έγινε viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Τομ Χόλαντ είναι τόσο κερατάς».

Βέβαια, στα κοινωνικά δίκτυα παραμένει αδιευκρίνιστο το αν ο Μασκ αναφερόταν στοχευμένα στον ιστορικό ή αν έπεσε σε γκάφα ολκής, μπερδεύοντάς τον με τον συνονόματό του (τον γνωστό ηθοποιό Τομ Χόλαντ), ο οποίος τυγχάνει να συμμετέχει στην εν λόγω ταινία.

"An absolute triumph." -- The Guardian



This might be the worst movie ever made https://t.co/lCHGv6n3fB pic.twitter.com/TxpZHnvPtr — Kevin Bass (@kevinnbass) July 7, 2026

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βασίζεται στο ομηρικό έπος, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής αντιπαράθεσης. Η βασική αιτία αφορά τις επιλογές του καστ και τις κατηγορίες περί υιοθέτησης μιας «woke» προσέγγισης. Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, καθώς και η συμμετοχή ηθοποιών όπως η Ζεντάγια, ο Τράβις Σκοτ και ο Έλιοτ Πέιτζ, έχουν ανάψει φωτιές.

Από τη μία πλευρά, ορισμένοι κάνουν λόγο για αλλοίωση των ελληνικών μυθολογικών προσώπων. Από την άλλη, πολλοί είναι αυτοί που υπερασπίζονται το δικαίωμα του σκηνοθέτη να προχωρήσει σε μια μοντέρνα και σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιστορικός Τομ Χόλαντ αναδημοσίευσε μια θετική κριτική για το έργο, πετώντας το «καρφί» του σε όσους βιάστηκαν να κρίνουν:

«Περισσότεροι έπαινοι για την Οδύσσεια από ανθρώπους που περίμεναν πραγματικά να τη δουν πριν εκφράσουν τη γνώμη τους», έγραψε.

Παρά την απρόκλητη επίθεση από τον ιδιοκτήτη του X, ο ιστορικός επανήλθε, υπερασπιζόμενος ξανά την παραγωγή του Νόλαν. Υποστήριξε ότι η «Οδύσσεια» είναι μια εξαιρετική ταινία και ξεκαθάρισε πως όσοι αρνούνται να τη δουν επειδή τη θεωρούν «woke», είναι εκείνοι που τελικά βγαίνουν χαμένοι.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι θαυμαστές των προηγούμενων έργων του βραβευμένου σκηνοθέτη θα εκτιμήσουν σίγουρα και τη νέα του δημιουργία.