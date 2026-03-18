Ο Έλον Μασκ θα πληρώσει τελικά το «χαράτσι»: 120 εκατ. ευρώ στην ΕΕ λόγω παρατυπίας του X

O Έλον Μασκ αποδέχτηκε τελικά να καταβάλλει το τσουχτερό πρόστιμο που επέβαλε η ΕΕ στην social πλατφόρμα του, το X, «αποχαιρετώντας» τα 120 εκατομμύρια ευρώ που κλήθηκε να πληρώσει.

Το δυσθεώρητο πρόστιμο που επέβαλε η ΕΕ τον Δεκέμβριο καταβλήθηκε, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεργασία με την ΕΕ έρχεται την ίδια στιγμή που το X συνεχίζει τη δικαστική μάχη κατά της απόφασης.

Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, το X όφειλε, πέρα από το πρόστιμο, να προτείνει λύσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των μπλε σημάτων επαλήθευσης για τους πιστοποιημένους λογαριασμούς. «Και τα δύο έχουν γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier.

Ο Έλον Μασκ πληρώνει τα «σπασμένα» του X

Η τήρηση της προθεσμίας σημαίνει ότι το X είτε πλήρωσε το πρόστιμο είτε προσέφερε μια οικονομική εγγύηση ότι θα το πράξει σε περίπτωση που αποτύχει η έφεσή του κατά της ποινής.

«Μία από τις δύο επιλογές έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο Regnier, προσθέτοντας: «Η Επιτροπή δεν συνηθίζει να ενημερώνει για οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και της Κομισιόν».

Η Επιτροπή έκρινε τον Δεκέμβριο ότι το X παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ για τις πλατφόρμες (Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες - DSA), λόγω του σχεδιασμού των μπλε σημάτων επαλήθευσης και της αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διαφάνειας.

Τόσο ο Μασκ όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για το πρόστιμο, χαρακτηρίζοντάς το ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου. Η εταιρεία προσφεύγει κατά της απόφασης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.