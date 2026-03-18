Ο Έλον Μασκ θα πληρώσει τελικά το «χαράτσι»: 120 εκατ. ευρώ στην ΕΕ λόγω παρατυπίας του X

O Έλον Μασκ αποδέχτηκε τελικά να καταβάλλει το τσουχτερό πρόστιμο που επέβαλε η ΕΕ στην social πλατφόρμα του, το X, «αποχαιρετώντας» τα 120 εκατομμύρια ευρώ που κλήθηκε να πληρώσει.
Το δυσθεώρητο πρόστιμο που επέβαλε η ΕΕ τον Δεκέμβριο καταβλήθηκε, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεργασία με την ΕΕ έρχεται την ίδια στιγμή που το X συνεχίζει τη δικαστική μάχη κατά της απόφασης.
Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, το X όφειλε, πέρα από το πρόστιμο, να προτείνει λύσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των μπλε σημάτων επαλήθευσης για τους πιστοποιημένους λογαριασμούς. «Και τα δύο έχουν γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier.
Η τήρηση της προθεσμίας σημαίνει ότι το X είτε πλήρωσε το πρόστιμο είτε προσέφερε μια οικονομική εγγύηση ότι θα το πράξει σε περίπτωση που αποτύχει η έφεσή του κατά της ποινής.
«Μία από τις δύο επιλογές έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο Regnier, προσθέτοντας: «Η Επιτροπή δεν συνηθίζει να ενημερώνει για οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και της Κομισιόν».
Η Επιτροπή έκρινε τον Δεκέμβριο ότι το X παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ για τις πλατφόρμες (Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες - DSA), λόγω του σχεδιασμού των μπλε σημάτων επαλήθευσης και της αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διαφάνειας.
Τόσο ο Μασκ όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για το πρόστιμο, χαρακτηρίζοντάς το ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου. Η εταιρεία προσφεύγει κατά της απόφασης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.