Ο «χάρτης του Τραμπ» ξαναχτυπά: Στα χρώματα των ΗΠΑ, η Γροιλανδία, το Μεξικό και ο Καναδάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social έναν χάρτη που φαίνεται να απεικονίζει μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής και γειτονικών περιοχών υπό την αμερικανική σημαία, σε μία ακόμη προκλητική ανάρτηση που αφορά γεωγραφικές ονομασίες και εδαφικές διεκδικήσεις.

Στην εικόνα, η αμερικανική σημαία καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και μεγάλα τμήματα του Καναδά, της Γροιλανδίας και του Μεξικού, ενώ αμερικανικά σύμβολα εμφανίζονται και σε άλλα σημεία της περιοχής. Ο Τραμπ δεν έδωσε κάποια εξήγηση για την ανάρτηση.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε μία ημέρα μετά από άλλη ανάρτηση του Τραμπ, στην οποία εμφανιζόταν γραφικό που φαινόταν να μετονομάζει την πολιτεία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική» (New America), με τη λέξη «Mexico» να έχει διαγραφεί και να έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «America». Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει κάποια επίσημη διαδικασία για την αλλαγή της ονομασίας της πολιτείας.

Μαζί με τον χάρτη της Βόρειας Αμερικής, ο Τραμπ δημοσίευσε και άλλες παρόμοιες εικόνες, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτηση για το Νέο Μεξικό.

Η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λούτζαν Γκρίσαμ, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι το όνομα της πολιτείας «δεν είναι προς συζήτηση», κατηγορώντας τον Τραμπ ότι «χρωματίζει χάρτες», την ώρα που οι εργαζόμενες οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος καυσίμων.

Ο γερουσιαστής Μάρτιν Χάινριχ έγραψε στην X: «Τρία πράγματα θα αποκαλώ πάντα με τα πραγματικά τους ονόματα… Κόλπος του Μεξικού, λίμνη Οντάριο, Νέο Μεξικό».

Η βουλευτής Μέλανι Στάνσμπερι απέρριψε επίσης την ιδέα, δηλώνοντας: «Είμαστε Νεομεξικανοί. Τελεία». Ο βουλευτής Γκέιμπ Βάσκεζ δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να «διαγράψει το Νέο Μεξικό», την ιστορία ή τον πολιτισμό του.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τις γεωγραφικές μετονομασίες και τους χάρτες ως μέρος της πολιτικής του επικοινωνίας. Τον Ιανουάριο του 2025, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να αναφέρονται στον Κόλπο του Μεξικού ως «Κόλπο της Αμερικής» (Gulf of America).

Στις 27 Αυγούστου, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να μετονομάσουν τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» (Lake America), σε μια κίνηση που σημειώθηκε εν μέσω της ραγδαίας επιδείνωσης των σχέσεων με τον Καναδά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις διεκδικήσεις της σχετικά με τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, προκαλώντας διπλωματικές εντάσεις.

Την ίδια ώρα, έχει ενταθεί και η πίεση της Ουάσινγκτον προς την Κούβα, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις και να διατηρούν μια ευρύτερη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Αβάνας.