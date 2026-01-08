Ο ηγέτης των αυτονομιστών της Υεμένης διέφυγε στα ΗΑΕ

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του νότου στην Υεμένη που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, διέφυγε στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία.

Ο αλ Ζουμπάιντι, επικεφαλής του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (STC), δεν μετέβη, όπως ήταν προγραμματισμένο, στο Ριάντ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη νότια Υεμένη.

Ο ισχυρισμός της Σαουδικής Αραβίας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βοήθησαν τον αλ Ζουμπάιντι να φύγει από την Υεμένη εντείνει περαιτέρω την κρίση που ξέσπασε τον προηγούμενο μήνα μεταξύ των δύο ισχυρών κρατών του Κόλπου, εταίρων στον στρατιωτικό συνασπισμό που σχηματίστηκε το 2015 για να στηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και να αντιμετωπίσει τους σιίτες αντάρτες Χούθι.

Το STC ιδρύθηκε το 2017 με την υποστήριξη των Εμιράτων και τελικά εντάχθηκε στον κυβερνητικό συνασπισμό που ελέγχει τη νότια και την ανατολική Υεμένη, καθώς οι Χούθι έχουν εγκατασταθεί στον βορρά.

Τολμηρή απόδραση

«Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι και άλλα πρόσωπα διέφυγαν στη μέση της νύκτας» της Τρίτης προς Τετάρτη, ανέφερε ο υπό το Ριάντ συνασπισμός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αλ Ζουμπάιντι έφυγε από το Άντεν με πλοίο με προορισμό το λιμάνι Μπερμπέρα στη Σομάλιλαντ. Στη συνέχεια έφτασε στο Μογκαντίσου της Σομαλίας με αεροπλάνο «υπό την επίβλεψη αξιωματούχων των Εμιράτων» και ακολούθως κατευθύνθηκε προς στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Αμπού Ντάμπι, όπου έφτασε χθες, Τετάρτη, το βράδυ.

Αν επιβεβαιωθεί η παρουσία του στο Αμπού Ντάμπι, ενδέχεται να προκαλέσει την οργή των Σαουδαράβων, οι οποίοι πιέζουν τα Εμιράτα να συγκρατήσουν τους αυτονομιστές της νότιας Υεμένης αφού αυτοί κατέλαβαν μεγάλες περιοχές στις επαρχίες Χαντραμούτ –η οποία συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία -- και Μάχρα. Στο μεταξύ άλλες παρατάξεις στο εσωτερικό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, με την υποστήριξη του Ριάντ, ανακατέλαβαν στις αρχές του μήνα τα χαμένα εδάφη.

Προς το παρόν ούτε τα Εμιράτα ούτε το STC έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Συνομιλίες στο Ριάντ

Χθες ο συνασπισμός είχε ανακοινώσει ότι ο αλ Ζουμπάιντι δεν επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος το οποίο θα τον οδηγούσε στο Ριάντ για τη διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της κρίσης.

Στο μεταξύ σήμερα ο Μοχαμάντ αλ Γκάιτι ανώτερος αξιωματούχος των αυτονομιστών του νότου που συμμετέχει στην αντιπροσωπεία στο Ριάντ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Σαουδάραβα πρεσβευτή στην Υεμένη ήταν «παραγωγικές».

Τα σχόλιά του στο Χ αφήνουν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να δημιουργείται ένα ρήγμα μεταξύ των αυτονομιστών, το οποίο θα περιπλέξει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της νότιας Υεμένης.

Το STC επιδιώκει να επανιδρύσει ένα κράτος στο νότιο τμήμα της Υεμένης. Η Νότια Υεμένη, σοσιαλιστική δημοκρατία, ήταν ανεξάρτητη χώρα από το 1967 ως το 1990, όταν ενώθηκε με την αραβική δημοκρατία της Υεμένης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν μια επιθετική εξωτερική πολιτική με τη δημιουργία μιας σφαίρας επιρροής στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μια στρατηγική που ήρθε στο φως μετά την όξυνση των σχέσεών τους με τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη.

Οι δύο χώρες, στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, έχουν βαθιές διαφωνίες αναφορικά με πολλά ζητήματα, από τη γεωπολιτική ως την παραγωγή πετρελαίου, τα οποία ήρθαν στο φως με την τρέχουσα κρίση.