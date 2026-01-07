Ο Λευκός Οίκος για την «τύχη» της Γροιλανδίας: «Όλες οι επιλογές στο τραπέζι, αλλά πρώτα η διπλωματία»

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας εξετάζουν ενεργά το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λίβιτ ανέφερε πως η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν αποκλείει καμία επιλογή, αν και η διπλωματία παραμένει η προτιμώμενη οδός.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί ο Τραμπ δεν αποκλείει στρατιωτική δράση απέναντι σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, η Λίβιτ τόνισε ότι ο πρόεδρος «κρατά πάντα ανοιχτές όλες τις επιλογές», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιδιώκει σύγκρουση.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ουάσιγκτον θεωρεί στρατηγικής σημασίας την αποτροπή της ρωσικής και κινεζικής επιρροής στην Αρκτική, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για την πιθανή αγορά της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.