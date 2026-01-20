Ο λόγος για το «Top Gun» λουκ του Μακρόν με τα γυαλιά ηλίου στο Νταβός

Θα μείνει στην ιστορία ως «Εμανουέλ Μακρόν ο διοπτροφόρος»; Λογικά όχι. Το viral λουκ του Γάλλου προέδρου καθώς προσήλθε στο φόρουμ του Νταβός δεν είναι κάποια προσπάθεια να αλλάξει προφίλ, αλλά ένα τοιουτοτρόπως επείγον υγείας.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέβηκε στη σκηνή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Τρίτη φορώντας ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου.

Αντιμετώπιζε, όπως έγινε γνωστό, μία συνήθη οφθαλμολογική πάθηση λίγες μέρες νωρίτερα, αφού εμφανίστηκε με πρησμένο, κόκκινο μάτι στη στρατιωτική βάση στην Ιστρ, στη νότια Γαλλία.

Εμανουέλ Μακρόν: «Ακίνδυνο» το θέμα υγείας του

Ο κ. Μακρόν, ο οποίος είχε θεαθεί να φοράει γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια μιας υπαίθριας επιθεώρησης στρατευμάτων νωρίτερα μέσα στην ημέρα, διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι το ζήτημα ήταν «εντελώς ακίνδυνο».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε ένα μήνυμα του Γάλλου ομόλογού του, στο οποίο εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του θέλει να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να καταστήσει την G7, της οποίας η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο» και για «συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στο «δίκαιο του ισχυρότερου», λέγοντας πως είναι αποστομωτικό το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» του εναντίον των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μιλώντας στα αγγλικά. «Προτιμούμε την επιστήμη αντί για (τις θεωρίες συνωμοσίας) και προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός.