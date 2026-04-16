Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα (16/4) ότι η Γαλλία θα έχει «κάθε μήνα μια ημέρα χωρίς οθόνες» για τους νέους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Διεθνή Πόλη της Γαλλικής Γλώσσας, την οποία υπερασπίστηκε στο ανακαινισμένο Château de Villers-Cotterêts στην περιοχή Aisne.

Η εκστρατεία του Εμανουέλ Μακρόν για την προστασία των νέων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζεται. Αφού υποστήριξε τον προτεινόμενο νόμο που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών, ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας μηνιαίας ημέρας χωρίς οθόνες.

Face à l'inattention et à la solitude, il y a la lecture et les mots. Chérissons-les. pic.twitter.com/by0mG5uBck — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2026

«Οι οθόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλέβουν χρόνο από την προσωπική ανάπτυξη, χρόνο που δεν αφιερώνεται σε αθλήματα ή διάβασμα», τόνισε στους εφήβους κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Πόλη της Γαλλικής Γλώσσας, ένα από τα ορόσημα πολιτιστικά έργα της δεκαετίας που βρίσκεται στο αξίωμα.

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τους νέους που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, επικαλέστηκε την ελληνική λέξη «φάρμακον», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα γαλλικά ΜΜΕ, για να περιγράψει τις οθόνες: «Είναι το φάρμακο, επειδή μπορούν να χρησιμεύσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά αν δεν είμαστε προσεκτικοί, είναι επίσης δηλητήριο, επειδή προκαλούν εθισμό», δήλωσε ο πρόεδρος.

Με αυτήν την πρόταση, ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να προωθήσει τη ζωντάνια της πραγματικής ζωής και να επιτρέψει στους νέους να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο διάβασμα και τον αθλητισμό. Αυτές είναι όλες εναλλακτικές λύσεις στις οθόνες που ήθελε να αναδείξει, να παρουσιάσει μια θετική ατζέντα παράλληλα με την απαγόρευση που σκοπεύει να εφαρμόσει, σύμφωνα με πηγές κοντά του.