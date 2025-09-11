Ο Μακρόν στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία για την «προστασία του εναέριου χώρου» της

Η Γαλλία, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας Εμάνουελ Μακρόν, θα στείλει στην Πολωνία τρία μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale, για να προστατεύσει τον «εναέριο χώρο της μετά την πτώση των ρωσικών drone».

«Δεσμεύτηκα γι' αυτό χθες [Τετάρτη] στον Πολωνό πρωθυπουργό» έγραψε στο X ο Εμάνουελ Μακρόν, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

«Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας» κατέληξε στο μήνυμά του ο Γάλλος πρόεδρος για την αποστολή των Rafale.

Η ανάρτηση Μακρόν για την αποστολή Rafale στην Πολωνία

«Μετά τις εισβολές ρωσικών drones στην Πολωνία, αποφάσισα να αποστείλω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μαζί με τους συμμάχους μας.

Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες έναντι του Πολωνού πρωθυπουργού.

Συζήτησα επίσης το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της ανατολικής πλευράς.

Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες εκφοβιστικές τακτικές της Ρωσίας».

Following the Russian drone incursions into Poland, I have decided to deploy three Rafale fighter jets to contribute to the protection of Polish airspace and of NATO’s Eastern Flank together with our Allies.



I made this commitment yesterday to the Polish Prime Minister.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025