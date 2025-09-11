Μενού

Ο Μακρόν στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία για την «προστασία του εναέριου χώρου» της

Ο Εμάνουελ Μακρόν, σχετικά με την αποστολή των Rafale στην Πολωνία, είπε πως επικοινώνησε με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Αεροσκάφος Rafale
Αεροσκάφος Rafale σε επίδειξη | AP Photos / REMY DE LA MAUVINIERE
Η Γαλλία, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας Εμάνουελ Μακρόν, θα στείλει στην Πολωνία τρία μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale, για να προστατεύσει τον «εναέριο χώρο της μετά την πτώση των ρωσικών drone».

«Δεσμεύτηκα γι' αυτό χθες [Τετάρτη] στον Πολωνό πρωθυπουργό» έγραψε στο X ο Εμάνουελ Μακρόν, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

«Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας» κατέληξε στο μήνυμά του ο Γάλλος πρόεδρος για την αποστολή των Rafale.

Η ανάρτηση Μακρόν για την αποστολή Rafale στην Πολωνία

«Μετά τις εισβολές ρωσικών drones στην Πολωνία, αποφάσισα να αποστείλω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μαζί με τους συμμάχους μας.

Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες έναντι του Πολωνού πρωθυπουργού.

Συζήτησα επίσης το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της ανατολικής πλευράς.

Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες εκφοβιστικές τακτικές της Ρωσίας».

