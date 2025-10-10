Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει λευκή επιταγή στον πρωθυπουργό ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Ο Λεκορνί σε ανακοίνωσή του είπε ότι δέχεται από καθήκον την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Είπε επίσης ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.

Σε ανάρτησή του μετά την επανατοποθέτησή του στη θέση του πρωθυπουργού, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέφερε ότι αποδέχεται το καθήκον που του ανατέθηκε και δεσμεύθηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι η Γαλλία θα ψηφίσει προϋπολογισμό μέχρι το τέλους του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Αποδέχομαι — από καθήκον — την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτήν την αστάθεια που είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας.

Όπως έχω πει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες θα είναι ανοιχτά σε κοινοβουλευτική συζήτηση: Τα μέλη του Κοινοβουλίου και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους·

Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·

Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι ενταχθούν στην κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν να αποδεσμευτούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσωματώνει ένα ανανεωμένο και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων».

J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε δύο χρόνια, υπέβαλε την παραίτησή του και της κυβέρνησής του τη Δευτέρα (10/10), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου, καθιστώντας την πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη Γαλλία.

Πρόταση μομφής από την ακροδεξιά

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο επαναδιόρισε πρωθυπουργό ο πρόεδρος Μακρόν.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.