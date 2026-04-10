«Ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί, είναι για να διαπραγματευτούν»: Νέα ανάρτηση Τραμπ κατά του Ιράν

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι «οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα ατού, εκτός από την βραχυπρόθεσμη εκβίαση της διεθνούς κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο μόνος λόγος για τον οποίο βρίσκονται ακόμη στη ζωή σήμερα, είναι για να διαπραγματευτούν!».
Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε αναρτήσει και ένα ακόμα μήνυμα, στο οποίο έγραφε: «Οι Ιρανοί είναι καλύτεροι στο να χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και τις “δημόσιες σχέσεις” από ό,τι στον πόλεμο! είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.