Ο μυστηριώδης παλαίμαχος του NBA που βρέθηκε στη λίστα Έπσταιν και πάρταρε με τον Τραμπ

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη λίστα Eπστάιν, όσο κι αν αυτό το σύνολο αρχείων φημολογείται πως είναι «πετσοκομμένο», όσο κι αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου από τα σοβαρά προβλήματα της αμερικάνικης επικοινωνίας.

Ο Τζεφ Επστάιν ήταν ο σωστός άνθρωπος τη σωστή στιγμή για κάθε επιφανή πολιτικό και επιχειρηματία που ήθελε να συμμετάσχει σε «όργια» κι άλλα τέτοια δρώμενα που θα έκαναν τους αυτοκράτορες της Αρχαίας Ρώμης να κοκκινίσουν από ντροπή.

Στη λίστα Επστάιν όμως, βρίσκεται κι ένας παλαίμαχος αθλητής του NBA, ο οποίος μάλιστα, έχει εντοπιστεί και στο επίμαχο βίντεο του MSNBC από το 1992, που δείχνει Ντόναλντ Τραμπ και Τζεφ Επστάιν να παρτάρουν σαν άσπονδα φιλαράκια, μαζί με γοητευτικές παρουσίες.

Ο Τομ ΜακΜίλεν, δεξιά του Επστάιν | YouTube

Ποιός είναι ο Τομ ΜακΜίλεν

Έπαιξε μπάσκετ για 10 σεζόν στο NBA (Ουάσινγκτον Μπούλετς, Νιου Γιορκ Νικς) και μία στην Ιταλία (Μπολόνια), από το 1975 ως το 1986. Στη συνέχεια έβαλε υποψηφιότητά ως μέλος του Κονγκρέσου και κατάφερε να εκλεγεί με το κόμμα των Δημοκρατικών (και τον Ντόναλντ Τραμπ ως βασικό δωρητή!).

Δεν κατάφερε να επανεκλέγει το 1993, όμως έμεινε κοντά στους Δημοκρατικούς και η αφοσίωση του ανταμείφθηκε. Το 1997, ο Μπιλ Κλίντον τον διόρισε διευθυντή κρατικής επιτροπής για την ανάπτυξη της σωματικής υγιεινής και του αθλητισμού, αλλά δεν κατάφερε να παραμείνει καιρό σε αυτή τη θέση.

Το FBΙ ανακάλυψε πως ο ΜακΜίλεν διατηρούσε παράνομα επιχείρηση άθλησης (γυμναστήριο), ενώ την ίδια εποχή, η εφημερίδα Baltimore Sun είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες νεαρής γυναίκας, πως είχε υπάρξει θύμα ξυλοδαρμού από τον βετεράνο αθλητή. Η νεαρή γυναίκα έγινε αργότερα η σύζυγος του ΜακΜίλεν(!).

Στην πορεία, ο ΜακΜίλεν έμεινε κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, μέσω μιας οικονομικής συμφωνίας για τη διεξαγωγή τελετών παρουσίασης νέων αθλητών κολεγίου στα ξενοδοχεία ιδιοκτησίας του νυν προέδρου των ΗΠΑ.

Η σύνδεση του με τον Τζεφ Επστάιν

Πρόσφατα, ο δημοσιογράφος Πάμπλο Τόρε (The Athletic), κάλεσε τον ΜακΜίλεν στο podcast του και μίλησαν σχετικά με την εμπλοκή του στη λίστα Έπσταιν. Εκείνος ανέφερε πως δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα πάρτι με καλεσμένους πολλούς πρώην αθλητές, στο οποίο έτυχε να είναι παρών. Στην πραγματικότητα, φαίνεται πως η σχέση του ΜακΜίλεν με τον Επστάιν δεν ήταν τόσο τυχαία.

Σε νέο αρχείο της λίστας Επστάιν, φαίνεται email του 2013, στο οποίο αναφέρεται από τον αποστολέα πως ο παλαίμαχος αθλητής βάζει υποψηφιότητα για πρέσβης και θέλει να μαζέψει χρήματα. Ο αποστολέας είναι η Γκουέντολιν Μπεκ - λογίστρια τότε, του Τζεφ Επστάιν, και λήπτης ο ίδιος ο Τζεφ Επστάιν.

Ο Τομ ΜακΜίλεν αμφισβήτησε την γνησιότητα του email, τονίζοντας πως δεν έχει γνωρίσει ποτέ ούτε την Γκουέντολιν Μπεκ, ούτε τον Επστάιν. Αμφισβήτησε επίσης την παρουσία του ονόματος του στο «μαύρο κουτί» πτήσης αεροσκάφους που ανήκε στον Επστάιν, ενάμιση μήνα μετά την παρουσία του στο θρυλούμενο πάρτι του 1992, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τομ ΜακΜίλεν παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πολλά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στη λίστα Επστάιν και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αμφισβητήσει το παρελθόν, να το κάνει να μοιάζει με fake news.

H πολύ ενδιαφέρουσα (και αμήχανη) συνέντευξη του ΜακΜίλεν με τον Πάμπλο Τόρε: