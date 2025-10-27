Ο ναυαγοσώστης που έσωσε 77 ζωές και έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ

Ήταν αυτός που έβαλε τις ΗΠΑ στον καπιταλισμό «τελικού σταδίου», ο πρόεδρος που έδωσε το απόλυτο «συγχωροχάρτι» στις εταιρείες, πρωτοπαλίκαρο του Πολέμου κατά των Ναρκωτικών, που αναβίωσε το δόγμα των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Και αυτό είναι μόνο το τελευταίο κεφάλαιο στο βιογραφικό του Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πριν γίνει πρόεδρος, πριν γίνει κυβερνήτης, πριν γίνει καν ηθοποιός, ο μέλλων τότε 40ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν ναυαγοσώστης, και μάλιστα «λαϊκός ήρωας».

Όπως θυμίζει το Listverse, ο Ρέιγκαν πέρασε επτά καλοκαίρια δουλεύοντας ως ναυαγοσώστης στο Ντίξον του Ιλινόις. Οι συντοπίτες του τον γνώριζαν ως «Ντατς», τον νεαρό που επέβλεπε τις όχθες του ποταμού Ροκ, ελέγχοντας για κολυμβητές που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Πρόεδρος...δελφίνι

Όσο εργαζόταν ως πραγματικός «Μιτς Μπιουκάναν» , ο «Ντατς Ρέιγκαν» φέρεται να έσωσε 77 ανθρώπους από πνιγμό, αριθμός εκπληκτικός για οποιονδήποτε ναυαγοσώστη. Μετρούσε τις διασώσεις με χαρακιές σε ένα ξύλινο κούτσουρο, ως σημάδι υπερηφάνειας.

Ο ποταμός Ροκ ήταν επικίνδυνος, με ισχυρά ρεύματα και ξαφνικές φουσκονεριές που συχνά έπιαναν τους κολυμβητές εξ απήνης.

Πολλοί από τους ανθρώπους που έσωσε ο Ρέιγκαν πανικοβάλονταν στο νερό, και έτσι χρειαζόταν υπεράνθρωπη αντοχή για να τους μεταφέρει στην ασφάλεια, κόντρα στα ορμητικά ρεύματα.

Ο «Ντατς Ρέιγκαν» σε διαγωνισμό κολύμβησης | AP

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έπρεπε να βουτήξει από επικίνδυνα ύψη ή να κολυμπήσει τεράστιες αποστάσεις αντίθετα στη ροή για να φτάσει σε όσους είχαν ανάγκη.

Η γρήγορη σκέψη και η φυσική αντοχή του Ρέιγκαν τον έκαναν τοπικό ήρωα πολύ πριν πατήσει το πόδι του στο Χόλιγουντ.

Οι εμπειρίες του ως ναυαγοσώστης λέγεται πως ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση και τις ηγετικές του ικανότητες, διαμορφώνοντας την περσόνα που αργότερα έγινε ένας από τους πιο χαρισματικούς προέδρους της Αμερικής.