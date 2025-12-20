Ο Νετανιάχου θέλει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν: Νέο υπόμνημα στον Τραμπ για τα πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι η επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν αποτελεί απειλή που μπορεί να απαιτεί ταχεία δράση, όπως μετέδωσε το NBC News.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για την ανασυγκρότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, οι οποίες είχαν βομβαρδιστεί τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ, και προετοιμάζονται να παρουσιάσουν στον Τραμπ τις επιλογές για πιθανές νέες επιθέσεις κατά του πυραυλικού προγράμματος.

Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι ενέργειες του Ιράν απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Νετανιάχου: Θέλει ξανά απρόκλητη επίθεση

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενδέχεται να παρουσιάσουν τέσσερις επιλογές: από αυτόνομη δράση του Ισραήλ, έως κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ ή αποκλειστική δράση των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η εύθραυστη εκεχειρία με τη Χαμάς και η εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας στο Γάζα αναμένεται να συζητηθούν κατά τη συνάντηση.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν θα μπορούσε να φτάσει έως και 3.000 ανά μήνα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για το Ισραήλ και δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής.