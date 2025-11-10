Ο Νικολά Σαρκοζί στέλνει μήνυμα μετά την αποφυλάκισή του: «Η αλήθεια θα φανεί»

Την πρόωρη αποφυλάκιση του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί αποφάσισε το εφετείο του Παρισιού σήμερα (10/11), έπειτα από 20 ημέρες κράτησης στις φυλακές Λα Σαντέ, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βγήκε από τη φυλακή το απόγευμα της Δευτέρας μία περίπου ώρα μετά την ανακοίνωση και επιβιβάστηκε σε όχημα μέσα στο οποίο βρισκόταν η Κάρλα Μπρούνι για να τον συνοδέψει στο σπίτι τους, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα θα εκτίσει την ποινή του κατ’ οίκον, υπό αυστηρή δικαστική επιτήρηση μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Οι όροι που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν απαγόρευση επικοινωνίας με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Το μήνυμα του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρει στην ανάρτησή του στο «X» ότι προετοιμάζεται για την έφεση. «Τώρα που είμαι ελεύθερος/η και επανενωμένος/η με την οικογένειά μου, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν. Τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία.

Διαβάστε ακόμα: Γαλλία: Το δικαστήριο αποφυλακίζει τον Σαρκοζί – Παραμένει υπό παρακολούθηση

Ο νόμος έχει εφαρμοστεί. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Το τέλος της ιστορίας μένει να γραφτεί», αναφέρει.

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve.



Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Οι συνθήκες κράτησης

Υπενθυμίζεται ότι για λόγους ασφαλείας, ο Σαρκοζί κρατούνταν σε απομόνωση, σε κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα. Δύο σωματοφύλακες είχαν εγκατασταθεί σε διπλανό κελί για να διασφαλίσουν την προστασία του.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Le Point, ο πρώην πρόεδρος κατανάλωνε σχεδόν αποκλειστικά γιαούρτια, φοβούμενος ότι το φαγητό του μπορεί να είχε μολυνθεί. Αν και διέθετε εγκαταστάσεις για να μαγειρέψει, αρνήθηκε να τις χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.

Ο Σαρκοζί είχε περιγράψει στην ακρόαση τις τρεις εβδομάδες εγκλεισμού του ως «εξαντλητικές» και έναν «εφιάλτη».

«Ποτέ δεν είχα καμία ιδέα ή πρόθεση να ζητήσω από τον κ. Καντάφι οποιοδήποτε είδος χρηματοδότησης», δήλωσε.

«Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι στα 70 μου χρόνια θα βρισκόμουν στη φυλακή.

Είναι μια δοκιμασία που μου έχει επιβληθεί. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, αφήνει το σημάδι του σε κάθε κρατούμενο».

Σύμφωνα με το theguardian.com, ευχαρίστησε το προσωπικό της φυλακής, λέγοντας ότι «έκανε τον εφιάλτη υποφερτό».