Γαλλία: Το δικαστήριο αποφυλακίζει τον Σαρκοζί – Παραμένει υπό παρακολούθηση

Το εφετείο του Παρισιού ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα, την πρόωρη αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έπειτα από 20 ημέρες κράτησης στις φυλακές Λα Σαντέ.

Ο Σαρκοζί θα παραμείνει υπό αυστηρή δικαστική επιτήρηση, καθώς αναμένεται η εκδίκαση της έφεσής του, γεγονός που κρατά ανοιχτό το δικαστικό θρίλερ γύρω από τον άλλοτε ένοικο του Ελιζέ.

Ο Σαρκοζί θα εκτίσει την ποινή του κατ’ οίκον, υπό αυστηρή δικαστική επιτήρηση. Οι όροι που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν απαγόρευση επικοινωνίας με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Εξαντλητικές» εβδομάδες στη φυλακή

Σε ακρόαση μέσω βιντεοκλήσης, ο Σαρκοζί εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι, καθισμένος δίπλα στους δικηγόρους του. Περιέγραψε τις τρεις εβδομάδες εγκλεισμού του ως «εξαντλητικές» και έναν «εφιάλτη».

«Ποτέ δεν είχα καμία ιδέα ή πρόθεση να ζητήσω από τον κ. Καντάφι οποιοδήποτε είδος χρηματοδότησης», δήλωσε.

«Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι στα 70 μου χρόνια θα βρισκόμουν στη φυλακή.

Είναι μια δοκιμασία που μου έχει επιβληθεί. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, αφήνει το σημάδι του σε κάθε κρατούμενο».

Σύμφωνα με το theguardian.com, ευχαρίστησε το προσωπικό της φυλακής, λέγοντας ότι «έκανε τον εφιάλτη υποφερτό».

Οι συνθήκες κράτησης

Για λόγους ασφαλείας, ο Σαρκοζί κρατούνταν σε απομόνωση, σε κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα. Δύο σωματοφύλακες είχαν εγκατασταθεί σε διπλανό κελί για να διασφαλίσουν την προστασία του.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Le Point, ο πρώην πρόεδρος κατανάλωνε σχεδόν αποκλειστικά γιαούρτια, φοβούμενος ότι το φαγητό του μπορεί να είχε μολυνθεί. Αν και διέθετε εγκαταστάσεις για να μαγειρέψει, αρνήθηκε να τις χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.