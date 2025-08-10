Ο Ντόναλντ Τραμπ τα 'βάλε με τους αστέγους της Ουάσινγκτον: «Πρέπει να φύγουν αμέσως»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι εντείνει τα σχέδιά του για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, μειώνονται.

Επίσης, απηύθυνε προειδοποίηση στους άστεγους της πόλης. «Πρέπει να φύγουν, ΑΜΕΣΩΣ. Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα», έγραψε στο Truth Social.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο που έχει εντείνει τη ρητορική του για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, μετά την επίθεση σε πρώην μέλος του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας σε απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου.

Trump warns homeless to leave Washington, D.C., ‘immediately’ https://t.co/0xyx7x4gei — CNBC (@CNBC) August 10, 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Τι έγραψε για τους αστέγους

«Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα, όπως και στα σύνορα», έγραψε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Περάσαμε από εκατομμύρια που έρχονταν, σε ΜΗΔΕΝ τους τελευταίους μήνες. Αυτό θα είναι πιο εύκολο — Να είστε προετοιμασμένοι!»

«Δεν θα υπάρχει "ο καλός κύριος". Θέλουμε την πρωτεύουσά μας ΠΙΣΩ» είπε.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που «διευκολύνει» τις πόλεις να απομακρύνουν τους άστεγους, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις από ακτιβιστές κάθε είδους.

Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το τελευταίο σημάδι ότι επιδιώκει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα της χώρας.

Με πληροφορίες από CNBC News