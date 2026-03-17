Ο Ο Σον Πεν παρέλαβε «ουκρανικό Όσκαρ» από κατεστραμμένο βαγόνι - Ποια η σημασία του

Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν, που βρίσκεται στην Ουκρανία και δεν παρέστη την Κυριακή στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε, παρέλαβε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε σήμερα στο Instagram, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia) ανακοίνωσε πως απένειμε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση».

"Ukrzaliznytsia" presented an Oscar to Sean Penn, who missed this year's ceremony and did not pick up his award, instead visiting Ukraine.



The Oscar from UZ is made from the steel of a wagon damaged as a result of a Russian attack.



This is far valuable than Oscar, which is… pic.twitter.com/D6P3NIZmjK — Oksii ✚ 🇺🇦 (@Oksii33) March 17, 2026

Η Ukrzaliznytsia ανήρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαμβάνει αυτό το αντικείμενο: ένα λεπτό κομμάτι μεταλλικού φύλλου που έχει το σχήμα των διάσημων χρυσών αγαλματιδίων.

Στο βίντεο, ο Σον Πεν λέει «σας ευχαριστώ» και χαρακτηρίζει αυτό το δώρο «θησαυρό».

Το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο σφοδρών βομβαρδισμών από τον ρωσικό στρατό.

Πιστός υποστηρικτής του Κιέβου μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα, ο 65χρονος Σον Πεν είχε προσφέρει το 2022 ένα από τα δύο Όσκαρ του στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

Την Κυριακή, κέρδισε ένα τρίτο χρυσό αγαλματίδιο, εκείνο του β΄ ανδρικού ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη».

Όμως, ο διάσημος ηθοποιός δεν παρέστη στην τελετή απονομής στο Λος Άντζελες για να επισκεφθεί εκ νέου την Ουκρανία, όπου συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ευρείας κλίμακας πολέμου», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε ένα μήνυμα, απευθυνόμενος στον πρωταγωνιστή που αποκάλεσε «πραγματικό φίλο» του ουκρανικού λαού.