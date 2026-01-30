Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, με κεφίγια στο λαιμό, μιλά για την Παλαιστίνη: «Τους εγκαταλείψαμε»

Ο προπονητής ποδοσφαίρου Πεπ Γκουαρντιόλα δεν τηρεί το "no politica", ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό του βίο.

Διαχρονικά, δεν φοβάται να πει τις σκέψεις του. Έχει μιλήσει για την ανεξαρτησία της Βαρκελώνης και για την Παλαιστίνη, χωρίς ενδοιασμούς και δεύτερες σκέψεις.

Σε νέα του τοποθέτηση, επιτέθηκε στους δυνατούς αυτού του κόσμου για την πλήρη εγκατάλειψη της Γάζας.

«Οι ισχυροί είναι δειλοί» είπε σε πλήθος σε συναυλία υπέρ της Παλαιστίνης, μιλώντας στα καταλανικά. Φορούσε στο λαιμό μία κεφίγια, για να συμπληρώσει και οπτικά το μήνυμά του.

Σε εκδήλωση για τη στήριξη των παιδιών της Παλαιστίνης, αναφέρθηκε στην πλήρη εγκατάλειψή τους.

«Καλησπέρα, ειρήνη σε όλους» είπε, απευθυνόμενος στο κοινό στη Βαρκελώνη.

«Σκέφτομαι ό,τι σκέφτονται όλοι όταν, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπουν ένα παιδί σε αυτές τις εικόνες στα social media, την τηλεόραση. Να καταγράφει τον εαυτό του ανάμεσα στα συντρίμμια και να παρακαλάει: "πού είναι η μητέρα μου" και να μην γνωρίζει ακόμα (σ.σ. ότι σκοτώθηκε)».

«Και πάντα σκέφτομαι: τι μπορεί να σκέφτονται; Και σκέφτομαι ότι τα έχουμε αφήσει μόνα, τα έχουμε εγκαταλείψει».

«Οι ισχυροί είναι δειλοί γιατί στέλνουν αθώους να σκοτώνουν αθώους... ενώ εκείνοι είναι στα σπίτια τους, με θέρμανση στο κρύο και δροσιά στη ζέστη» συνέχισε.

«Οι βόμβες θέλουν να προκαλέσουν ένα μόνο πράγμα, σιωπή. Θέλουν να κατευθύνουμε το βλέμμα μας αλλού. Δεν θέλουν να κάνουμε βήματα μπροστά».

Καταλήγοντας την τοποθέτησή του συμπέρανε πως όλα έχουν να κάνουν με την ανθρωπιά, η οποία «σίγουρα δεν υπάρχει στην Παλαιστίνη».