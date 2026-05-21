Ο πιο «hot» παπάς του Βατικανού... δεν ξέρει ούτε το «Πάτερ Ημών»

Αν έχεις πάει στη Ρώμη, αποκλείεται να μην το έχεις δει σε κάποιο κιόσκι δίπλα στο Κολοσσαίο. Το διαβόητο «Calendario Romano» –το ετήσιο ημερολόγιο με τους, ας πούμε, «ευλογημένους» από τη φύση ιερείς– πουλάει σαν τρελό σε τουρίστες που αναζητούν ένα... πνευματικό ενθύμιο.

Μόνο που υπάρχει ένα μικρό, τόσο δα, «θρησκευτικό» σκάνδαλο: Οι παπάδες δεν είναι παπάδες.

Ο Giovanni Galizia, σήμερα 39 ετών και εκπαιδευτής ιπτάμενων συνοδών (γιατί προφανώς η καριέρα του ήταν πάντα στους αιθέρες), αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του στην εφημερίδα Repubblica. Και τι μας είπε; Ότι η φωτογραφία που κοσμεί τους τοίχους χιλιάδων σπιτιών παγκοσμίως τραβήχτηκε όταν ο ίδιος ήταν 17 χρονών. Για την πλάκα του.

«Δεν βλέπω τίποτα σέξι σε αυτή τη φωτογραφία... δεν υπάρχει τίποτα αισθησιακό», δήλωσε ο ίδιος.

Εντάξει, Giovanni μας, προφανώς δεν έχεις δει τους πραγματικούς ιερείς της ενορίας μας, οπότε η σύγκριση είναι κάπως άδικη.

Όλα ξεκίνησαν το 2004, όταν ένας φωτογράφος είχε τη φαεινή ιδέα να αποτυπώσει την ουσία των ιταλικών πόλεων. Στη Βενετία έβαλε γονδολιέρηδες, στη Ρώμη αποφάσισε να ντύσει μοντέλα παπάδες. «Μου ζήτησε να συμμετάσχω. Ήταν ένα παιχνίδι, τα είχε όλα έτοιμα», λέει ο Galizia, ο οποίος μάλιστα δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Δωρεάν η θεία χάρη.

Το καλύτερο; Ο Giovanni προειδοποιεί τους πιστούς (και τις πιστές) ότι δεν είναι ο μόνος fake στο ημερολόγιο. Οπότε, αν είχατε σκοπό να πάτε στη Ρώμη για εξομολόγηση, κρατήστε μικρό καλάθι.