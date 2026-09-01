Ο Πούτιν έβαλε την Αρμενία να διαλέξει: ΕΕ ή Ευρασιατική Οικονομική Ένωση

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν είχαν σήμερα μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προσπάθεια του Γερεβάν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που η Μόσχα θεωρεί ασυμβίβαστο με τη συμμετοχή στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση που αποτελείται από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Μπισκέκ του Κιργιστάν, στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ήταν η πρώτη συνάντηση Πούτιν-Πασινιάν μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Αρμενία που επιβεβαίωσαν τη στροφή του Γερεβάν προς τη Δύση.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου κάλεσε την κυβέρνηση της Αρμενίας να θέσει σε δημοψήφισμα «το συντομότερο δυνατόν» την επιθυμία της για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πρέπει να προσαρμόσουμε την εμπορική και οικονομική πολιτική μας ανάλογα με αυτές τις πιθανές αποφάσεις», είπε ο Πούτιν.

Ο αρμένιος πρωθυπουργός απάντησε ότι η υιοθέτηση πέρυσι ενός νόμου που υπογράμμιζε σαφώς την πρόθεση της Αρμενίας να υποβάλει αίτημα ένταξης στην ΕΕ, καθιστούσε περιττή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Σημείωσε όμως ότι είναι πρόωρο να γίνεται λόγος για αποχώρηση της Αρμενίας από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

«Η υιοθέτηση νόμου που ξεκινά τη διαδικασία ένταξης σε έναν άλλο οικονομικό οργανισμό ισοδυναμεί με ανακοίνωση αποχώρησης από τον δικό μας», απάντησε ο Πούτιν στον Πασινιάν.

Η διακηρυγμένη φιλοδοξία του Πασινιάν για ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψυχράνει τις σχέσεις μεταξύ Γερεβάν και Μόσχας, η οποία αντέδρασε επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος της Αρμενίας.