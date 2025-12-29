Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο νοσηλεύεται για επίμονο λόξυγκα

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, πέρασε ακόμη μία δοκιμασία το Σάββατο, καθώς υποβλήθηκε σε ειδική ιατρική διαδικασία για την αντιμετώπιση του επίμονου λόξυγγα που τον ταλαιπωρεί εδώ και μήνες.

Η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω των κοινωνικών δικτύων, μιλώντας για μια «πολύμηνη περίοδο αγωνίας και καθημερινών δυσκολιών».

Σύμφωνα με το the guardian, οι θεράποντες ιατροί ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αποκλεισμό του δεξιού φρενικού νεύρου - ενός νεύρου κρίσιμου για τον έλεγχο του διαφράγματος και, κατ’ επέκταση, της αναπνοής.

Παράλληλα, προγραμμάτισαν δεύτερη επέμβαση μέσα στις επόμενες 48 ώρες, προκειμένου να μπλοκάρουν και το αριστερό νεύρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο, η πρώτη διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου είχε ήδη εισαχθεί στο νοσοκομείο λίγες ημέρες νωρίτερα για επέμβαση κήλης. Η νοσηλεία του συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία εκτίει ποινή 27 ετών, μετά την καταδίκη του από το Ανώτατο Δικαστήριο για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος του 2022. Μετά από αίτημα της υπεράσπισής του, ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες ενέκρινε προσωρινή έξοδό του από τη φυλακή αποκλειστικά για λόγους υγείας.

Ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο, ο Μπολσονάρου δεν απέφυγε τις πολιτικές παρεμβάσεις, δηλώνοντας δημόσια τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του γιου του, Φλάβιο, για τις προεδρικές εκλογές του 2026. Μετά το εξιτήριο, αναμένεται να επιστρέψει στην ομοσπονδιακή φυλακή της Μπραζίλια.

Τα προβλήματα υγείας του πρώην προέδρου έχουν τις ρίζες τους στην επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε το 2018 κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στην κοιλιακή χώρα, με τις επιπλοκές να συνεχίζονται μέχρι σήμερα.