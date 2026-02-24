Μενού

Ο «πύρινος» καταρράκτης του Γιοσέμιτι - Η οπτική ψευδαίσθηση που μαγεύει

Όταν ο ήλιος δύει στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι των ΗΠΑ, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν θεατές ενός εκπληκτικού θεάματος.

Ο «πύρινος» καταρράκτης στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι
Ο «πύρινος» καταρράκτης στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι | Yosemite National Park/Facebook
Χάρμα οφθαλμών ο καταρράκτης στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι των ΗΠΑ, που παίζει με τον ήλιο, δημιουργώντας μία εξαιρετική οπτική ψευδαίσθηση.

Το νερό που βγαίνει μέσα από τα βράχια, μοιάζει με λιωμένη λάβα που χύνεται κάτω από την γρανιτένια επιφάνεια.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, το φλογερό φαινόμενο εμφανίζεται μόνο στα μέσα έως τα τέλη Φεβρουαρίου και φαίνεται καθαρά μόνο το βράδυ. 

Το Horsetail Fall, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι της Καλιφόρνια, συνήθως ρέει μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ακόμη και μια ελαφριά ομίχλη ή νεφοκάλυψη μπορεί να μειώσει σημαντικά την εικόνα.

