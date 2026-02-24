Ο «πύρινος» καταρράκτης του Γιοσέμιτι - Η οπτική ψευδαίσθηση που μαγεύει

Χάρμα οφθαλμών ο καταρράκτης στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι των ΗΠΑ, που παίζει με τον ήλιο, δημιουργώντας μία εξαιρετική οπτική ψευδαίσθηση.

Το νερό που βγαίνει μέσα από τα βράχια, μοιάζει με λιωμένη λάβα που χύνεται κάτω από την γρανιτένια επιφάνεια.

Late afternoon light shines on El Capitan's Horsetail Fall during the annual winter 'Firefall' event in Yosemite National Park, California. pic.twitter.com/mzhaS1fCIn — ABC News (@ABC) February 23, 2026

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, το φλογερό φαινόμενο εμφανίζεται μόνο στα μέσα έως τα τέλη Φεβρουαρίου και φαίνεται καθαρά μόνο το βράδυ.

Visitors gather at the Yosemite National Park in California to witness the rare annual natural-light phenomenon known as the “Firefall” pic.twitter.com/nDNxQBLIBC — Reuters (@Reuters) February 23, 2026

Το Horsetail Fall, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι της Καλιφόρνια, συνήθως ρέει μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ακόμη και μια ελαφριά ομίχλη ή νεφοκάλυψη μπορεί να μειώσει σημαντικά την εικόνα.