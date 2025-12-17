Ο Τραμπ ανακήρυξε τη Βενεζουέλα «ξένη τρομοκρατική οργάνωση»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε χθες Τρίτη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος διέταξε τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social.

«Για την κλοπή των πόρων μας, και πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

«Κατά συνέπεια, σήμερα, διατάσσω πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι.