O Τραμπ «αντιγράφει» Μακάρθι: Νέα «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού» - Απειλεί με στερήσεις μισθών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να δίνει άπλετο υλικό για να γελούν οι κωμικοί και να κλαίνε οι πολίτες και οι μετανιωμένοι ψηφοφόροι του. Σε μία πρόσφατη εξέλιξη, εξέδωσε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε την ερχόμενη, «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού» στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των προοδευτικών πολιτικών του αντιπάλων. Οι προεδρικές διακηρύξεις αυτού του είδους, μέσω των οποίων αναδεικνύονται ζητήματα ενδιαφέροντος για μια μέρα ή εβδομάδα, έχουν κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

Καταγγέλλοντας «μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία», ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος υποστήριξε στο κείμενο που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος ότι «σήμερα, νέες φωνές επαναλαμβάνουν παλιά ψέματα, μεταμφιέζοντάς τα κάτω από φράσεις όπως “κοινωνική δικαιοσύνη” ή “δημοκρατικός σοσιαλισμός”».

Ο Τραμπ βλέπει «κόκκινο»

Ο Τραμπ συνέδεσε αυτή την τάση με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, τον οποίο έχει ήδη χαρακτηρίσει «κομμουνιστή».

«Το μήνυμά τους παραμένει το ίδιο: παραιτηθείτε από τις ελευθερίες σας, εμπιστευτείτε τη δύναμη της κυβέρνησης και ανταλλάξτε την υπόσχεση ευημερίας με την κούφια άνεση του ελέγχου», ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σήμερα αντιμετωπίζουν «μια επιλογή μεταξύ κομμουνισμού και κοινής λογικής».

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι θα παρακρατήσει τους μισθούς από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν επιστρέφουν άμεσα στην εργασία τους, ενώ ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί μπόνους 10.000 δολαρίων για όσους παρέμειναν στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έχει ήδη φτάσει τις 41 ημέρες.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους, ΤΩΡΑ! Όποιος δεν επιστρέψει ουσιαστικά θα του παρακρατηθεί ο μισθός», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η δημοσιονομική παράλυση έχει οδηγήσει σε χάος στις αερομεταφορές, με περισσότερες από 1.550 πτήσεις να ακυρώνονται και 1.400 να καθυστερούν σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου FlightAware.

Χθες, Κυριακή, ακυρώθηκαν 2.950 πτήσεις και σχεδόν 10.800 παρουσίασαν καθυστερήσεις — η χειρότερη ημέρα από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.