Συγγνώμη για την «εσφαλμένη κρίση», ζήτησε ο πρόεδρος του BBC, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε με τη μονταρισμένη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι, γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά τις επικρίσεις που δέχθηκαν για επεξεργασμένο βίντεο από την ομιλία του Τραμπ.

Το BBC κατηγορήθηκε ότι επιλεκτικά επεξεργάστηκε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για να φανεί σαφέστερο ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με πρώην εξωτερικό σύμβουλο του οργανισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την παραίτηση, απειλεί με μηνύσεις.

BBC: Η «συγγνώμη» του προέδρου Σαμίρ Σαχ

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ, σε επιστολή συγγνώμης προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού έκανε λόγο για «εσφαλμένη κρίση».

«Δεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση άμεσης έκκλησης για βίαιη δράση», ανέφερε ο Σαχ, στην επιστολή του.

Ακολούθησε συνέντευξή του, στην οποία απάντησε, ουσιαστικά, στα ερωτήματα που είχαν τεθεί μετά το εσωτερικό πόρισμα για την αντικειμενικότητα των ειδήσεων και αναγνώρισε ότι υπήρξαν σοβαρές αστοχίες κρίσης στο συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής Panorama για τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Λονδίνο, Ευδοξία Λυμπέρη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έστειλε επιστολή προς τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία απειλεί ότι θα κινηθεί μέσω νομικής οδού.

Σε ερώτηση σχετικά με την εν λόγω επιστολή του, το BBC ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (10/11) ότι «θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα εν ευθέτω χρόνω», μη δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Σαμίρ Σαχ δήλωσε ότι ο όμιλος «εξετάζει» πώς θα απαντήσει στην επιστολή του Τραμπ. Όταν παρακινήθηκε να απαντήσει στο αν ο Τραμπ θα ασκήσει μήνυση κατά του BBC, ο Σαχ ανέφερε: «Δεν ξέρω ακόμη, αλλά είναι ένα φιλόδικο πρόσωπο, άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο».

Παράλληλα, η απερχόμενη διευθύντρια ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνερ δήλωσε πως το BBC δεν πάσχει από θεσμική μεροληψία, ενώ πρώην ανώτερα στελέχη κάνουν λόγο για «εσωτερικό πραξικόπημα» που οδήγησε στις παραιτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η απάντηση του προέδρου του BBC Σαμίρ Σαχ, αποτελεί την πρώτη επίσημη απάντηση της διοίκησης μετά την κρίση.

Επιστολή Τραμπ: Απειλεί με μήνυση 1 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με τον Guardian, η επιστολή του Τραμπ αναφέρει ότι, ο Αμερικάνός Πρόεδρος δίνει στο BBC προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 17:00 EST (22:00 GMT) για να επανορθώσει, διαφορετικά θα μηνυθεί για 1 δισεκατομμύριο δολάρια (760 εκατομμύρια λίρες).

Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει: «Εάν το BBC δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στις 5:00 μ.μ., ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία όλα επιφυλάσσονται ρητά και δεν παραιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομικής αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων (ένα δισεκατομμύριο δολάρια). Το BBC έχει ειδοποιηθεί.»

Κατά πόσο μπορεί ο Τραμπ να μηνύσει το BBC για δυσφήμιση

Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει μετά τις απειλές Τραμπ στον βρετανικό μιντιακό φορέα είναι το εξής: Μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να μηνύσει το BBC για δυσφήμιση; Ο νόμος σύφωνα με άρθρο του BBC περί δυσφήμισης είναι απίστευτα περίπλοκος.

Η δυσφήμιση, με τους πιο απλούς όρους, προστατεύει την καλή φήμη κάποιου από μια αδικαιολόγητη επίθεση που υποβαθμίζει τον τρόπο που το κοινό τον βλέπει σε τέτοιο βαθμό που έχει προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Ο ενάγων πρέπει να αποδείξει αυτήν τη βλάβη ενώπιον ενός δικαστή - το άτομο ή ο οργανισμός μέσων ενημέρωσης που αντιμετωπίζει την αξίωση έχει πιθανές υπερασπίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι λέξεις ήταν προς το δημόσιο συμφέρον ή μια ειλικρινή άποψη.

Ο ενάγων πρέπει γενικά να αποδείξει ότι έχει ξεκινήσει την αγωγή του εντός ενός έτους από την πρώτη δημοσίευση, ένας κανόνας που ισχύει και για τα διαδικτυακά αρχεία.

Υπάρχουν εξαιρέσεις - αλλά δεδομένου ότι το Panorama στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας μεταδόθηκε για πρώτη φορά και διατέθηκε στο BBC iPlayer πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, η πιθανή δυσκολία να προσφύγει μια υπόθεση σε δικαστήριο του Λονδίνου είναι προφανής.

Ωστόσο, ο πρόεδρος μπορεί να σκέφτεται να μηνύσει στις ΗΠΑ. Εκεί, ο νόμος είναι διαφορετικός - με διαφορετικές προθεσμίες ανά πολιτεία. Επομένως, θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να αποδείξει ότι το πρόγραμμα προβλήθηκε εκεί, εγκαίρως, και αν η δυσφήμιση είναι αμφισβητήσιμη υπό το πρίσμα των απίστευτα ισχυρών εγγυήσεων ελευθερίας του λόγου της χώρας.

Το μονταρισμένο βίντεο από την ομιλία Τραμ

O Guardian, έδωσε στη δημοσιότητα το «γυμνό» βίντεο και το βίντεο μετά το edit του Panorama που δημοσίευσε το BBC.

Το BBC φέρεται να ξεκίνησε με την πρώτη φράση του Τραμπ, ύστερα να άφησε εκτός βίντεο πρείπου 12 λεπτά από την ομιλία του, και να πρόσθεσε την τελευταία φράση του.

Δείτε το βίνεο, με και χωρίς edit: