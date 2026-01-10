«Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», δήλωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκαλώντας διακοπή του ίντερνετ σε όλη τη χώρα και καταστολή από τις αρχές.

«Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

«Θα πέσεις όπως ο Φαραώ, από την αλαζονεία σου»

Νωρίτερα χθες Παρασκευή ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε τον πρόεδρο τόναλντ Τραμπ ότι θα ανατραπεί, μιλώντας για το μαζικό κύμα διαμαρτυριών και την αιματηρή καταστολή τους στο ισλαμικό κράτος.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι παγκόσμιοι τύραννοι όπως ο Φαραώ, ο Νιμρώντ, ο Ρεζά Σαχ και ο Μοχάμεντ Ρεζά έπεσαν στο απόγειο της αλαζονείας τους. Και αυτός επίσης θα πέσει», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση.

Είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε αναταραχές. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ανήλθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε σαμποτέρ», είπε, σύμφωνα και με το Iran International.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Θέλουν να τον κάνουν ευτυχισμένο. Αν ήξερε πώς να κυβερνά μια χώρα, θα κυβερνούσε τη δική του», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.